"До свадьбы заживет". За день пара познакомилась, попала с велопарада в скорую и решила пожениться

День без авто в Минске завершился велопробегом по проспекту Независимости . А для Дмитрия Скомороха и Дарьи Пастуховой это оказалось только начало истории, словно из сериала: тут и любовь с первого взгляда, и скорая помощь, и предложение руки и сердца.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

Дмитрию Скомороху — 29 лет, Дарье Пастуховой — 28. Они не знали друг друга до 22 сентября, когда пришли волонтерами на День без автомобиля.

Дмитрий Скоморох. Фото: из личного архива

— Утром я была на точке сбора. Смотрю, парень стоит с велосипедом, — вспоминает Даша.

— А я заметил девушку, которая показалось такой серьезной и грустной, что я даже заинтересовался: смогу ли заставить ее улыбнуться? — объясняет свои мотивы Дима. — У меня это получилось, и улыбка оказалась удивительная!

День прошел за разговорами, помощью Минскому велосипедному обществу. Кульминацией праздника должен был стать велопробег. Даша не слишком хорошо каталась, но Дима уговорил ее поучаствовать. Чтобы было не так страшно, одолжил у волонтеров трехколесный велосипед.

Во время парада Дима и Даша ехали в конце колонны, чтобы у парня была возможность страховать спутницу. Перекрыли лишь часть проспекта, но кто-то из велосипедистов попытался выехать на полосу, по которой двигались автомобили.

— Я уехал чуть-чуть вперед, чтобы вернуть его обратно. Оглянулся на Дашу — а она уже едет в бордюр!

— Действительно глупая ситуация, я понимаю, — улыбается девушка. — Упасть с трехколесного велосипеда! Я даже после падения смеялась, несмотря на боль: «Боже мой, какая я неумеха».

— Увидел Дашино падение и так рванул к ней, что забыл: и я на велосипеде. Просто «вышел» с него. Когда летел в асфальт, осознал: вообще-то проще было затормозить.

Дарья Пастухова. Фото: из личного архива

Дима быстро поднялся сам, подбежал к Даше. Другие велосипедисты посоветовали вызвать девушке скорую.

— Я позвонил, но из-за шока забыл Дашино имя. Подхожу к ней и спрашиваю: «Тебя как зовут?» — смеется Дима.

А после разговора с врачами вдруг достал из сумки коробку с обручальным кольцом: «До свадьбы заживет! Выходи за меня замуж». Другие велосипедисты были в шоке: «Подожди, ты же минуту назад не знал, как ее зовут!». Но по размеру кольцо подошло идеально.

— Мы знали друг друга всего день, но что-то внутри заставило сказать «да», — признается девушка.

— А я готов был сделать предложение еще до парада, но решил, что так будет красивее. А потом уже все навалилось: падение, врачи…

Трехколесный велосипед забрали волонтеры, а Дима со своим поместился в скорую к Даше. У девушки — рассечение подбородка, прикушенная губа и сломанный зуб. Дима обошелся ссадинами.

За несколько дней с велопарада они успели познакомиться с родителями друг друга. Закончится ли история именно свадьбой, загадывать не хотят (тем более что заявление в загс еще не отнесли), но подчеркивают: относятся ко всему всерьез.

— И когда Дима сделал мне предложение, несмотря на стрессовую ситуацию, я все-таки осознавала: принимаю решение и делаю это на самом деле, — улыбается Даша. — Мои родители и посмеялись, и попереживали. Но удивительно то, что у них была похожая история знакомства: мама с подружкой выбрались на каток, хотя не очень хорошо стояли на коньках. Отец подошел познакомиться: давайте я научу! А мама упала и сломала руку. Папа начал ее навещать, так у них все и закрутилось.