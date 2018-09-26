ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"До свадьбы заживет". За день пара познакомилась, попала с велопарада в скорую и решила пожениться

27.09.2018 16:00 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

День без авто в Минске завершился велопробегом по проспекту Независимости. А для Дмитрия Скомороха и Дарьи Пастуховой это оказалось только начало истории, словно из сериала: тут и любовь с первого взгляда, и скорая помощь, и предложение руки и сердца.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY.

Дмитрию Скомороху — 29 лет, Дарье Пастуховой — 28. Они не знали друг друга до 22 сентября, когда пришли волонтерами на День без автомобиля.

Дмитрий Скоморох. Фото: из личного архива

— Утром я была на точке сбора. Смотрю, парень стоит с велосипедом, — вспоминает Даша.

— А я заметил девушку, которая показалось такой серьезной и грустной, что я даже заинтересовался: смогу ли заставить ее улыбнуться? — объясняет свои мотивы Дима. — У меня это получилось, и улыбка оказалась удивительная!

День прошел за разговорами, помощью Минскому велосипедному обществу. Кульминацией праздника должен был стать велопробег. Даша не слишком хорошо каталась, но Дима уговорил ее поучаствовать. Чтобы было не так страшно, одолжил у волонтеров трехколесный велосипед.

Во время парада Дима и Даша ехали в конце колонны, чтобы у парня была возможность страховать спутницу. Перекрыли лишь часть проспекта, но кто-то из велосипедистов попытался выехать на полосу, по которой двигались автомобили.

— Я уехал чуть-чуть вперед, чтобы вернуть его обратно. Оглянулся на Дашу — а она уже едет в бордюр!

— Действительно глупая ситуация, я понимаю, — улыбается девушка. — Упасть с трехколесного велосипеда! Я даже после падения смеялась, несмотря на боль: «Боже мой, какая я неумеха».

— Увидел Дашино падение и так рванул к ней, что забыл: и я на велосипеде. Просто «вышел» с него. Когда летел в асфальт, осознал: вообще-то проще было затормозить.

Дарья Пастухова. Фото: из личного архива

Дима быстро поднялся сам, подбежал к Даше. Другие велосипедисты посоветовали вызвать девушке скорую.

— Я позвонил, но из-за шока забыл Дашино имя. Подхожу к ней и спрашиваю: «Тебя как зовут?» — смеется Дима.

А после разговора с врачами вдруг достал из сумки коробку с обручальным кольцом: «До свадьбы заживет! Выходи за меня замуж». Другие велосипедисты были в шоке: «Подожди, ты же минуту назад не знал, как ее зовут!». Но по размеру кольцо подошло идеально.

— Мы знали друг друга всего день, но что-то внутри заставило сказать «да», — признается девушка.

— А я готов был сделать предложение еще до парада, но решил, что так будет красивее. А потом уже все навалилось: падение, врачи…

Трехколесный велосипед забрали волонтеры, а Дима со своим поместился в скорую к Даше. У девушки — рассечение подбородка, прикушенная губа и сломанный зуб. Дима обошелся ссадинами.

За несколько дней с велопарада они успели познакомиться с родителями друг друга. Закончится ли история именно свадьбой, загадывать не хотят (тем более что заявление в загс еще не отнесли), но подчеркивают: относятся ко всему всерьез.

— И когда Дима сделал мне предложение, несмотря на стрессовую ситуацию, я все-таки осознавала: принимаю решение и делаю это на самом деле, — улыбается Даша. — Мои родители и посмеялись, и попереживали. Но удивительно то, что у них была похожая история знакомства: мама с подружкой выбрались на каток, хотя не очень хорошо стояли на коньках. Отец подошел познакомиться: давайте я научу! А мама упала и сломала руку. Папа начал ее навещать, так у них все и закрутилось.

Читайте также
«Если на велодорожке больше двух см снега, это штраф». Эксперт — о велосипедах в Минске и Финляндии
«Кате годик, Насте три». Семья из Минска на велосипеде два месяца путешествовала по Европе
 
Теги: знакомства, Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День без авто в Минске завершился велопробегом по проспекту. Но для Дмитрия Скомороха и Дарьи Пастуховой это было только начало романтической истории: тут и любовь...
 
Новости дня
Новости разные
 
Изменения в октябре. Какие перемены произойдут в Беларуси в середине осени?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика