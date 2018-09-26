Футбольные судьи начнут применять видеоповторы в Лиге чемпионов

Система видеопомощи арбитрам (VAR) начнет применяться в Лиге чемпионов со следующего сезона. Такое решение принял исполком УЕФА в швейцарском Ньоне. VAR будет использоваться в Лиге чемпионов с сезона 2019/20 и в Лиге Европы с сезона 2020/21. В Лиге наций видеоповторы начнут применять в 2021 году.



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Чемпионат мира — 2018 в России стал первым, на котором использовалась система видеопомощи. Также VAR применяется в некоторых национальных европейских чемпионатах, например в Германии, Италии и Испании.

Система позволяет арбитрам просматривать повторы спорных моментов на видео и после этого принимать окончательное решение об их трактовке.

Принимая этой весной решение об использовании VAR на чемпионате мира, Международная федерации футбола (ФИФА) постановила, что судьи могут обращаться к видеоповторам в четырех случаях, способных существенно повлиять на исход матча: взятие ворот, назначение пенальти, удаление с поля («красная карточка») и определение нарушителя правил, которого следует наказать.

— Мы уверены, что после того как опробуем VAR в августе 2019 года, получим достаточно времени, чтобы создать надежную систему и обучить арбитров, а также успешно и эффективно применять ее в Лиге чемпионов, ведущем клубном турнире мира, — сказал президент УЕФА Александр Чеферин.

Еще в феврале он говорил, что внедрять видеоповторы на матчах Лиги чемпионов пока не планируется: «Это, возможно, и неплохая идея, но торопиться некуда».

Во время чемпионата мира использование VAR подвергалось критике. Сторонники видеоповторов считают, что система позволяет повысить точность судейских решений, а противники парируют, что она все равно не дает стопроцентной гарантии и лишает игру динамизма.