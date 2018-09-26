Народный артист России Владимир Кузьмин и советская рок-группа «Динамик» выступят с концертом в КЗ Минск 5 ноября.





В 1982 года Владимир Кузьмин, будучи уже известным в стране музыкантом, организовал и назвал своим именем рок-группу «Динамик». И сразу — громкий успех и популярность рок-группы «новой волны».

Устроившись в штат Ташкентского цирка, «Динамик» совершает первое турне по стране и между гастролями записывается двойной альбом, известный как «Динамик-82». В первой концертной программе «Динамика» и дебютном альбоме прослеживалась стилевая разноплановость — от блюзов и рок-н-ролла до реггей и «новой волны».

«Советский рок» Кузьмина изначально отличали профессионализм, несвойственный отечественному андеграунду тех лет, и иронический взгляд на вещи. Кузьмин перекладывал на язык песен личные наблюдения окружающей действительности и сценки из жизни молодежи, сдабривая тексты юмором. Сам автор, упреждая претензии цензуры, называл эти произведения «музыкальными фельетонами».

Сейчас Владимир Кузьмин и группа «Динамик» активно гастролируют по России и за рубежом, собирая залы поклонников рок-н-ролла. Они постоянные гости громких рок- и байк-фестивалей: к слову говоря, любовь к байкам Владимир не бросил.

На минском концерте Владимир Кузьмин и «Динамик» исполнят свои лучшие композиции: «Эй, красотка!», «Сказка в моей жизни», «Сибирские морозы», «Когда меня ты позовешь», «Я не забуду тебя», «Моя любовь» и другие.

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