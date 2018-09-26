Для чего нужен риелтор и стоит ли искать жилье через посредника

Многие потребители действуют через посредников, так как самостоятельные операции с недвижимостью – достаточно хлопотное и рискованное дело, которое требует еще и больших временных затрат.

Специалисты по сделкам с недвижимостью помогут быстро и на выгодных условиях купить квартиру в Гродно , Минске, Бресте и в других городах. Но прежде чем заключать договор с агентством или конкретным посредником, нужно знать особенности и недостатки его работы.

Кто такой риелтор и для чего он нужен

Риелтором называют специалиста, помогающего приобрести, продать, сдать в аренду или снять на любой срок жилой или коммерческий объект недвижимости. Посредник подбирает для клиента подходящие варианты и сопровождает сделку до ее завершения. Риелтор является одновременно продавцом жилья и специалистом в финансовых и юридических вопросах.

Посредник может работать самостоятельно или быть сотрудником агентства недвижимости. За свои услуги он получает фиксированную оплату или оговоренный заранее процент от суммы сделки.

У риелтора достаточно обширные профессиональные обязанности:

· поиск вариантов жилья для покупателя или арендатора в соответствии с запросами;

· анализ и проверка документов по выбранному объекту недвижимости;

· переговоры с продавцом или арендодателем для снижения стоимости жилья;

· соблюдение юридической чистоты сделки;

· передача задатка;

· заключение договора аренды или купли-продажи;

· организация взаиморасчетов;

· передача квартиры или дома новому собственнику;

· помощь при продаже недвижимости – реклама, поиск покупателей, проведение встреч с потенциальными клиентами.

Недостатки сотрудничества с риелтором

Маклер может быть действительно полезным тому, кто хочет купить дом в Молодечно или в другом городе Беларуси. Но лишь в том случае, если это опытный и честный специалист, обладающий юридическими знаниями. Как показывает практика, найти такого работника не так уж и просто. Лучше всего искать риелтора через знакомых, причем не по отзывам, что это «хороший человек», а по факту наличия у него успешно заключенных сделок.

У потребителей неоднозначное отношение к посредникам в сфере недвижимости, так как среди них попадается много мошенников, недобросовестных специалистов и тех, кто некачественно выполняет свою работу. Ситуации, когда маклеры перехватывают объявления на сайтах для поиска квартир, – совсем не редкость. Это усложняет подбор жилья тем, кто не хочет платить посреднику и желает сотрудничать с продавцом напрямую. Есть и такие риелторы, которые мало понимают в юридической составляющей сделки, а клиенты об этом даже не подозревают.

Непроверенный маклер может продать клиенту проблемный объект, соблазнив его привлекательной стоимостью, но не сообщив о существенных недостатках недвижимости. Случалось и такое, что доверчивые клиенты отдавали аванс за работу риелтора, но он не выполнял свои обязанности, отказываясь при этом вернуть предоплату. В интернете можно найти сотни историй о плохой работе посредников.

От сотрудничества с риелтором многих отталкивает и стоимость его услуг. Чтобы снять квартиру в Заславле на длительный срок, посреднику придется отдать комиссию в размере 50-100% от суммы ежемесячной аренды. В сделках по купли-продажи недвижимости комиссионные достигают 6% от стоимости квартиры.

Стоит ли сотрудничать с риелтором для покупки или аренды жилья или лучше сэкономить и самостоятельно подобрать себе квартиру, однозначно ответить нельзя. Если на примете есть опытный специалист и «лишние» деньги на комиссионные, можно переложить на него всю работу по поиску жилплощади. Но когда бюджет ограничен и нет проверенных маклеров, лучше заняться сделкой самостоятельно. Если в процессе возникнут вопросы, можно проконсультироваться у юриста.

*на правах рекламы.