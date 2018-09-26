ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Для чего нужен риелтор и стоит ли искать жилье через посредника

27.09.2018 16:42 — Разное | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A
Для чего нужен риелтор и стоит ли искать жилье через посредника
Фото из открытых источников

Многие потребители действуют через посредников, так как самостоятельные операции с недвижимостью – достаточно хлопотное и рискованное дело, которое требует еще и больших временных затрат.

Специалисты по сделкам с недвижимостью помогут быстро и на выгодных условиях купить квартиру в Гродно, Минске, Бресте и в других городах. Но прежде чем заключать договор с агентством или конкретным посредником, нужно знать особенности и недостатки его работы.

Кто такой риелтор и для чего он нужен

Риелтором называют специалиста, помогающего приобрести, продать, сдать в аренду или снять на любой срок жилой или коммерческий объект недвижимости. Посредник подбирает для клиента подходящие варианты и сопровождает сделку до ее завершения. Риелтор является одновременно продавцом жилья и специалистом в финансовых и юридических вопросах.

Посредник может работать самостоятельно или быть сотрудником агентства недвижимости. За свои услуги он получает фиксированную оплату или оговоренный заранее процент от суммы сделки.

У риелтора достаточно обширные профессиональные обязанности:

· поиск вариантов жилья для покупателя или арендатора в соответствии с запросами;

· анализ и проверка документов по выбранному объекту недвижимости;

· переговоры с продавцом или арендодателем для снижения стоимости жилья;

· соблюдение юридической чистоты сделки;

· передача задатка;

· заключение договора аренды или купли-продажи;

· организация взаиморасчетов;

· передача квартиры или дома новому собственнику;

· помощь при продаже недвижимости – реклама, поиск покупателей, проведение встреч с потенциальными клиентами.

Недостатки сотрудничества с риелтором

Маклер может быть действительно полезным тому, кто хочет купить дом в Молодечно или в другом городе Беларуси. Но лишь в том случае, если это опытный и честный специалист, обладающий юридическими знаниями. Как показывает практика, найти такого работника не так уж и просто. Лучше всего искать риелтора через знакомых, причем не по отзывам, что это «хороший человек», а по факту наличия у него успешно заключенных сделок.

У потребителей неоднозначное отношение к посредникам в сфере недвижимости, так как среди них попадается много мошенников, недобросовестных специалистов и тех, кто некачественно выполняет свою работу. Ситуации, когда маклеры перехватывают объявления на сайтах для поиска квартир, – совсем не редкость. Это усложняет подбор жилья тем, кто не хочет платить посреднику и желает сотрудничать с продавцом напрямую. Есть и такие риелторы, которые мало понимают в юридической составляющей сделки, а клиенты об этом даже не подозревают.

Непроверенный маклер может продать клиенту проблемный объект, соблазнив его привлекательной стоимостью, но не сообщив о существенных недостатках недвижимости. Случалось и такое, что доверчивые клиенты отдавали аванс за работу риелтора, но он не выполнял свои обязанности, отказываясь при этом вернуть предоплату. В интернете можно найти сотни историй о плохой работе посредников.

От сотрудничества с риелтором многих отталкивает и стоимость его услуг. Чтобы снять квартиру в Заславле на длительный срок, посреднику придется отдать комиссию в размере 50-100% от суммы ежемесячной аренды. В сделках по купли-продажи недвижимости комиссионные достигают 6% от стоимости квартиры.

Стоит ли сотрудничать с риелтором для покупки или аренды жилья или лучше сэкономить и самостоятельно подобрать себе квартиру, однозначно ответить нельзя. Если на примете есть опытный специалист и «лишние» деньги на комиссионные, можно переложить на него всю работу по поиску жилплощади. Но когда бюджет ограничен и нет проверенных маклеров, лучше заняться сделкой самостоятельно. Если в процессе возникнут вопросы, можно проконсультироваться у юриста.

*на правах рекламы.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 89
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ежедневно в Беларуси покупают, продают и арендуют тысячи жилых объектов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Долгожители из разных стран рассказали, что считают своим секретом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика