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В Минске мотоциклист врезался в легковой автомобиль и троллейбус

27.09.2018 16:27 — Разное | Аргументы и факты  
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В Минске мотоциклист врезался в легковой автомобиль и троллейбус
@GUVD_Minsk / twitter.com

Как стало известно, молодой человек управлял мотоциклом Honda. По предварительной информации, он ехал по второй полосе и неправильно выбрал скорость движения.

В Минске мотоциклист врезался в легковой автомобиль и троллейбус В Минске столкнулись троллейбус и два автобуса на остановке

В результате мотоцикл врезался в остановившийся легковой автомобиль Honda, а затем в троллейбус, двигавшийся по первой полосе. Как сообщили представители ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в аварии никто из людей не пострадал.

Тем не менее, произошел разлив масла. Кроме того, некоторое время на данном участке дороги было затруднено движение всего транспорта.

 
Теги: Минск
 
 
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