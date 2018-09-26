В Минске мотоциклист врезался в легковой автомобиль и троллейбус

Как стало известно, молодой человек управлял мотоциклом Honda. По предварительной информации, он ехал по второй полосе и неправильно выбрал скорость движения.

В результате мотоцикл врезался в остановившийся легковой автомобиль Honda, а затем в троллейбус, двигавшийся по первой полосе. Как сообщили представители ГАИ ГУВД Мингорисполкома, в аварии никто из людей не пострадал.

Тем не менее, произошел разлив масла. Кроме того, некоторое время на данном участке дороги было затруднено движение всего транспорта.