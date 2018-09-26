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Белорусского «шпиона» перевели в киевское СИЗО
Гражданин Беларуси Юрий Политико, обвиняемый Киевом в шпионаже, переведен из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.
«В настоящее время гражданин Беларуси Юрий Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве. Буквально вчера его посещали консульские сотрудники нашего посольства в Украине», - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.
Он отметил, что состояние здоровья белоруса удовлетворительное, однако полное медицинское обследование не проведено, хотя врач его осмотрел.
«Мы можем точно сказать, что ситуация и далее будет оставаться в сфере нашего постоянного внимания», - заявил пресс-секретарь. По его данным, следующее судебное заседание по делу Политики запланировано на 3 октября.
Ранее сообщалось, что Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.
На прошедшем 28 августа судебном слушании срок содержания под стражей Политики был продлен до 3 октября. Принято решение о его переводе из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.
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Гражданин Беларуси Юрий Политико, обвиняемый Киевом в шпионаже, переведен из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.
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