Белорусского «шпиона» перевели в киевское СИЗО

Гражданин Беларуси Юрий Политико, обвиняемый Киевом в шпионаже, переведен из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.

«В настоящее время гражданин Беларуси Юрий Политика находится в СИЗО СБУ в Киеве. Буквально вчера его посещали консульские сотрудники нашего посольства в Украине», - сообщил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз на брифинге в четверг в Минске.

Он отметил, что состояние здоровья белоруса удовлетворительное, однако полное медицинское обследование не проведено, хотя врач его осмотрел.

«Мы можем точно сказать, что ситуация и далее будет оставаться в сфере нашего постоянного внимания», - заявил пресс-секретарь. По его данным, следующее судебное заседание по делу Политики запланировано на 3 октября.

Ранее сообщалось, что Политика был задержан Службой безопасности Украины по подозрению в шпионаже в июне 2017 года.

На прошедшем 28 августа судебном слушании срок содержания под стражей Политики был продлен до 3 октября. Принято решение о его переводе из СИЗО в Чернигове в СИЗО СБУ в Киеве.