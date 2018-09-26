Горецкая инициативная группа волонтеров БОКК «Импульс добра» побывала на фестивале «Креативный возраст»

23 сентября в 7 регионах Беларуси на базе агроусадеб впервые прошел фестиваль «Креативный возраст», приуроченный ко Дню пожилого человека.

Мероприятие направлено на привлечение внимания к проблемам людей «третьего возраста» и вовлечение их в творческую деятельность. Программа мероприятия включила ряд тренингов и мастер-классов: кулинарных, по традиционным ремеслам, по здоровому образу жизни. В каждом регионе на фестивале работали развлекательные и обучающие тематические зоны: «Учимся покупать через интернет», «ЗОЖ», «Бабушкин сундук», «Фито-бар», «Фуд-корт от агроусадеб», «Танцы всех времен, песни и игры», «Белагропромбанк для всех!» и другие.





В Могилевской области на фестивале «Креативный возраст» помимо множества приглашенных коллективов, участвовала инициативная группа волонтеров БОКК «Импульс добра» учреждения «Горецкий РЦСОН». Наша группа открыла концертную программу фестиваля песней «Прывітальная» и танцевальным блоком народных танцев.

Перед началом концерта гостей поприветствовали организаторы фестиваля. Валерия Клицунова, председатель Правления БОО «Отдых в деревне» в своем выступлении рассказала, что узнали о проведении подобного фестиваля в Шотландии и эта идея вдохновила сделать что-то подобное в регионах Беларуси. Фестиваль на усадьбе «Серая шейка» Могилевской области собрал большое количество людей пожилого возраста, которые с удовольствием делились своими знаниями, талантами, умением жить с оптимизмом.





Мы убедились в том, что люди «третьего возраста» действительно востребованы в современном обществе и могут жить яркой и наполненной жизнью. Участники нашей группы не только пели и танцевали, они проводили мастер классы по технике скандинавской ходьбы и дыхательной гимнастики по Стрельниковой на «Площадке ЗОЖ», делились собственным опытом создания и деятельности инициативных групп БОКК «Новошаг» и «Импульс добра», а также опытом реализации проектов.





Все участники фестиваля великолепно провели время с пользой для себя, нашли новых друзей, единомышленников. Огромное спасибо хозяйке усадьбы Маханьковой Светлане Григорьевне за гостеприимство и организацию сладкого стола. Благодарим руководство БОКК за заботу о нас и за предоставление транспорта нашей группе!

Участникам фестиваля зачитали приветствие от дирекции фестиваля Luminate Creative Ageing Festival из Шотландии – Анны Галлахер: «Мы очень рады, что наш шотландский фестиваль «Люминате» вдохновил вас на проведение первого в истории Беларуси фестиваля «Креативный возраст»! Мы знаем, что он будет проходить в усадьбах в 7 регионах по всей стране. И мы надеемся лично поприветствовать гостей из Беларуси на нашем фестивале в 2019 году!».

А нам остается с нетерпением ждать приглашения на следующий фестиваль в 2019 г., надеемся, что он будет проходить теперь ежегодно. БЛАГОДАРИМ ВСЕХ ОРГАНИЗАТОРОВ ФЕСТИВАЛЯ: Белорусское общественное объединение «Отдых в деревне», Белорусское Общество Красного Креста, Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерство информации Республики Беларусь.