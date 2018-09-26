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Погода на выходные: мокрый снег и заморозки на почве до -4 градусов

27.09.2018 — Разное | Горецкий вестник  
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Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Могилевской области. Порывы ветра снова будут достигать 20 м/с. Последние же дни сентября отметятся первым снегом и довольно внушительными заморозками на почве.

 Погода на выходные: мокрый снег и заморозки на почве до -4 градусов

28 сентября (пятница): оранжевый уровень опасности. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве ночью  —  10-15%, днем —  60-70%. Ветер западный 6-11 м/с, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с.
Температура воздуха ночью по области +6_+11 С, в Могилеве +7_+9 С.
Днем +13_+18 С и +14_+16 С соответственно.
 
29 сентября (суббота): облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.
Ночью  +2_+7 С, в отдельных районах возможны слабые заморозки до  -2 С; днем +7_+12 С.
 
30 сентября (воскресенье): переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/с. Ночью на большей части территории области заморозки до -4 С.
Ночью +1_+3 С, днем +8_+13 С.

mogilevnews.by

 
Теги: Могилев
 
 
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Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Могилевской области. Порывы ветра снова будут достигать 20 м/с. Последние же дни сентября отметятся первым снегом и...
 
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