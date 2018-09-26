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Погода на выходные: мокрый снег и заморозки на почве до -4 градусов
27.09.2018 — Разное | Горецкий вестник
Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Могилевской области. Порывы ветра снова будут достигать 20 м/с. Последние же дни сентября отметятся первым снегом и довольно внушительными заморозками на почве.
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Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Могилевской области. Порывы ветра снова будут достигать 20 м/с. Последние же дни сентября отметятся первым снегом и...
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