 Погода на выходные: мокрый снег и заморозки на почве до -4 градусов

Оранжевый уровень опасности объявлен на завтра в Могилевской области. Порывы ветра снова будут достигать 20 м/с. Последние же дни сентября отметятся первым снегом и довольно внушительными заморозками на почве.





28 сентября (пятница): оранжевый уровень опасности. Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков. Днем во многих районах кратковременные дожди. Вероятность осадков в Могилеве ночью — 10-15%, днем — 60-70%. Ветер западный 6-11 м/с, утром и днем на большей части территории порывы до 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью по области +6_+11 С, в Могилеве +7_+9 С.

Днем +13_+18 С и +14_+16 С соответственно.



29 сентября (суббота): облачно с прояснениями. Местами небольшие кратковременные дожди, ночью и утром возможен мокрый снег. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

Ночью +2_+7 С, в отдельных районах возможны слабые заморозки до -2 С; днем +7_+12 С.



30 сентября (воскресенье): переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 3-8 м/с. Ночью на большей части территории области заморозки до -4 С.

Ночью +1_+3 С, днем +8_+13 С.

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