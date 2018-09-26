Долгожители из разных стран рассказали, что считают своим секретом

Веб-сайт A Place for Mom изучил рассказы сотни долгожителей из разных стран, чтобы узнать их секрет. В список попал и совет от 113-летней белоруски.



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Десятка самых популярных причин здоровой старости звучала довольно предсказуемо: долгожители из разных стран рекомендовали следить за своим питанием, быть физически активными и сохранять хорошие отношения с близкими.

Например, белоруска Мария Кононович (которой на момент интервью было 113 лет) советовала быть добрым по отношению к другим, всех любить и не иметь врагов.

Но встречались и «бунтарские» рекомендации. Француженка Жанна Кальман в 122 года считала, что за долгую жизнь ей следует благодарить оливковое масло, вино, сигареты и шоколад. Джералин Талли уверяла, что прожила до 115 лет, потому что ела много свиных ножек. Среди других «секретов» — семь отжиманий в день, кока-кола, молоко каждый день, отсутствие макияжа, тщательное пережевывание еды и секс.

— На продолжительность жизни влияют наши гены и образ жизни, но доля каждого элемента до сих пор оспаривается, — рассказал геронтолог Дэвид Демко. — Сейчас считается, что генетика — это 25%, а образ жизни — 75% продолжительности нашей жизни, но это соотношение меняется под воздействием новых исследований. Ясно одно: причина долголетия — в чем-то еще, кроме генов и удачи.