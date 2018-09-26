В 2018 году на территории Сморгонского района зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных

28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с бешенством, основной задачей которого является привлечение внимания к данной проблеме и просвещение населения.

Бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных — при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной больного животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.

За истекший период 2018 года на территории Сморгонского района зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных, за аналогичный период 2017 года — 5 случаев. Проведение информационно-образовательной работы по профилактике бешенства позволило увеличить настороженность населения при контактах с животными. В медицинские учреждения района за антирабической медицинской помощью в 2018 году обратилось 95 человек (за аналогичный период 2017 года – 66 человек).Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое, однако, можно предупредить. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным. Однако эффективность проведенных мероприятий напрямую зависит от своевременного обращения за медицинской помощью. Защитить себя и окружающих от бешенства можно, зная и выполняя ряд простых правил.

необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке представлять своих любимцев в ветеринарную станцию по месту жительства для проведения профилактических прививок против бешенства;

в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;

от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и безнадзорными;

следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений, нанесенных животными;

не следует подбирать на даче, в лесу, на улице дикое и безнадзорное домашнее животное, либо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;

не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, по возможности за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;

при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;

если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить, при необходимости, курс лечения;

следует помнить: чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации;

ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Информацию по данной проблеме можно получить 28 сентября 2018 г. по телефону «горячей линии» 37981 у врача-эпидемиолога государственного учреждения «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с 10.00 до 12.00.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального ЦГЭ.