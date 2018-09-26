ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В 2018 году на территории Сморгонского района зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных

27.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
Размер текста:
A
A
A
28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с бешенством, основной задачей которого является привлечение внимания к данной проблеме и просвещение населения.
В 2018 году на территории Сморгонского района зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных

Бешенство – инфекционное заболевание вирусной природы, которое передается другим животным и людям при тесном контакте со слюной инфицированных животных — при укусах, царапинах, а также загрязнении слюной больного животного поврежденной кожи и слизистых оболочек.

За истекший период 2018 года на территории Сморгонского района зарегистрировано 15 случаев бешенства среди животных, за аналогичный период 2017 года   —  5 случаев. Проведение информационно-образовательной работы по профилактике бешенства позволило увеличить настороженность населения при контактах с животными. В медицинские учреждения района за антирабической медицинской помощью в 2018 году обратилось 95 человек (за аналогичный период 2017 года – 66 человек).Бешенство – абсолютно смертельное заболевание, которое, однако, можно предупредить. Единственным эффективным средством профилактики является своевременное оказание антирабической помощи лицам, пострадавшим от контакта с животным. Однако эффективность проведенных мероприятий напрямую зависит от своевременного  обращения за медицинской помощью. Защитить себя и окружающих от бешенства можно, зная и выполняя ряд простых правил.

  • необходимо соблюдать установленные правила содержания домашних животных (собак, кошек) и ежегодно в обязательном порядке представлять своих любимцев в ветеринарную станцию по месту жительства  для проведения профилактических прививок против бешенства;
  • в случаях изменений в поведении домашнего животного, получения им повреждений от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;
  • от укусов животных часто страдают дети, поэтому необходимо постоянно проводить с ними разъяснительную работу и стараться избегать ненужных контактов с животными, особенно дикими и безнадзорными;
  • следует напомнить ребенку о необходимости информирования взрослых в случае даже незначительных повреждений,  нанесенных животными;
  • не следует подбирать на даче, в лесу, на улице дикое и безнадзорное домашнее животное, либо найти возможность в короткий срок показать его ветеринарному врачу и привить от бешенства;
  •  не следует избавляться от животного, покусавшего или оцарапавшего человека, по возможности за ним должно быть установлено 10-дневное наблюдение;
  •  при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов нужно принять все меры личной предосторожности и обеспечения безопасности близких, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;
  • если контакта с животным, даже внешне здоровым, все же избежать не удалось, необходимо в максимально короткие сроки самостоятельно провести первичную обработку раны — тщательно промыть раневую поверхность в течение не менее 15 минут струей воды с мылом, обработать края раны 5% настойкой йода и немедленно обратиться в медицинское учреждение. Только врач может оценить риск возможного заражения вирусом бешенства и назначить, при необходимости, курс лечения;
  • следует помнить: чем раньше начата иммунизация против бешенства, тем вероятнее благополучный исход в сложившейся ситуации;
  • ни в коем случае не следует отказываться от назначенного лечения и самовольно прерывать его, это может привести к трагическим последствиям.

Информацию по данной проблеме можно получить 28 сентября 2018 г. по телефону «горячей линии» 37981 у врача-эпидемиолога государственного учреждения «Сморгонский зональный центр гигиены и эпидемиологии» с 10.00 до 12.00.

Светлана МАЦКЕВИЧ, помощник врача-эпидемиолога Сморгонского зонального ЦГЭ.

 

 
 
Ссылка на источник 30
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
28 сентября по инициативе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) мировая общественность отмечает Всемирный день борьбы с бешенством, основной задачей...
 
Новости дня
Новости разные
 
В райпо продавцов обязали покупать еду в их магазине. Директор: «Каждый свое защищает»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика