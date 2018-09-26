Вопросов нет, только дерево надо спилить…

26 сентября в д. Цари состоялась встреча с населением заместителя председателя райисполкома Геннадием Бычко. Присутствовал также председатель Синьковского сельского исполнительного комитета Сергей Почиковский.

Сельчане сразу сказали, что вопросов у них нет, а местные проблемы решают с помощью сельисполкома. Завязался разговор, в ходе которого всё же некоторые вопросы были высказаны. В частности, пенсионерку Леокадию Константиновну Матюлько интересовал порядок спиловки большого дерева, угрожающего безопасности людей. Геннадий Павлович ответил, что если дерево растет во дворе, то спилить его может сам хозяин. Если же оно находится за забором, то решение об устранении проблемного насаждения принимает сельисполком, он же и организует при необходимости спиливание. Оказалось, дерево стоит на территории заброшенного дома, в котором давно никто не живет. Сергей Антонович пообещал выяснить, если ли наследники этого домовладения. Если их нет, то устранением опасного объекта займется сельисполком.































Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.