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Дорога хорошая, а вот ливневки ведут во дворы

27.09.2018 — Разное | Светлы шлях  
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Встречу с населением деревни Войниденяты провела в среду, 26 сентября, заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Вместе с ней на вопросы населения отвечали начальник управления по труду, занятости и социальной защите райисполкома Зоя Крачковская, главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи Светлана Кот, а также председатель Жодишковского сельисполкома Светлана Кучерова, которая и организовала эту встречу.

Жители Войниденят высказали удовлетворение работой автомагазинов, высказали благодарность Светлане Кучеровой, которая всегда внимательно относится к вопросам и просьбам сельчан. Обсудили вопрос спиловки опасного дерева, похвалили хорошую дорогу через деревню. Правда, тут обнаружилась небольшая проблема. После того, как положили асфальт, строительная организация почему-то вывела ливневки прямо во дворы некоторых сельчан. Хозяева не растерялись, выкопали ямы под стоки у себя во дворах. Но когда эти ямы переполняются, вода не только заполняет двор, но и подтапливает хозяйственные постройки, доходит до дома. Этот вопрос Татьяна Николаевна обещала изучить и взять на контроль.

Дорога хорошая, а вот ливневки ведут во дворы

Дорога хорошая, а вот ливневки ведут во дворы

Дорога хорошая, а вот ливневки ведут во дворы

Дорога хорошая, а вот ливневки ведут во дворы

Валентина БУЖИНСКАЯ.

Фото автора.
 
 
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Встречу с населением деревни Войниденяты провела в среду, 26 сентября, заместитель председателя райисполкома Татьяна Щеберяко. Вместе с ней на вопросы населения...
 
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