Кресла «Кулик Систем»: модели на любой вкус

Итальянская компания KULIK SYSTEM известна среди ценителей качественной эргономичной мебели. Специалисты постоянно работают над созданием ортопедических моделей, которые призваны обеспечить здоровый комфорт пользователю и защитить его позвоночник от развития разных болезней. Кресла бренда – настоящая находка для офисных специалистов и тех, кому приходится долго сидеть за компьютером. Они сочетают в себе инновационные решения в области эргономичной мебели и респектабельный дизайн, почему и ценятся во многих странах мира.

Модельный ряд

Ассортимент ортопедических кресел KULIK SYSTEM радует разнообразием. Здесь можно найти любую модель на свой вкус. Каждая из них олицетворяет солидность и обязательно подчёркивает безупречное чувство стиля своего обладателя:

● MONARCH – модель для настоящих королей. Воплощает в себе сочетание комфорта и профилактического расслабления. С такой мебелью можно не беспокоиться о здоровье спины и мышечной усталости во время долгого трудового дня;

● DIAMOND – статусное кресло для лидеров, которые привыкли добиваться успеха;

● GRAND – изделие с изящным благородным дизайном, формирующим особую атмосферу в офисе. Модель позаботится об осанке и будет дарить хорошее настроение каждый день;

● IMPERIAL – смотрится достойно и статусно. С таким креслом каждый сможет добиться поставленных целей и обойти своих конкурентов;

● ELEGANCE – элегантная модель для приверженцев умеренности и комфорта. Подчеркнёт статус своего владельца и подарит ему максимальное удобство.

Изготавливаются модели с разными видами обшивки. Это натуральная и экокожа, антара, азур. Разнообразие расцветок очень большое, так что каждый сможет выбрать подходящий вариант. В качестве наполнителя использован цельнолитой эластомер. Этот материал применяют в автомобиле- и авиастроении, так что в представлении своих качеств он не нуждается.

Возможности конструктора

Специально для тех, кто не хочет ограничиваться предложенным ассортиментом, специалисты подарили возможность создать идеальное кресло самостоятельно. Теперь любая модель может быть реализована в соответствии с пожеланиями покупателя. Чтобы заказать офисное кресло , достаточно воспользоваться конструктором и определиться с основными моментами:

● выбрать модель из списка;

● определиться с материалом обивки;

● выбрать цвет;

● при желании определить цвет вставок;

● включить дизайнерскую строчку;

● выбрать дополнительные опции.

Для некоторых кресел актуален выбор подголовника (с ним или без), тип крестовины, возможность вставки кристаллов Сваровски. Тем самым получится создать действительно эксклюзивную модель, которая будет только у вас.

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