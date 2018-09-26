Как избавиться от «простуды на губах»?

«Простудой на губах» или вирусами простого герпеса заражены около 70% людей. Попав в организм, возбудители этой болезни присутствуют здесь в течение всей жизни человека, и у большинства инфицированных могут ничем себя не проявлять на протяжении многих лет.

Активируется же герпес только в случаях ослабления иммунитета. Это происходит на фоне простуд, стресса, приема антибиотиков и некоторых других лекарств, а также при хронических воспалительных болезнях разных органов.

Особый фактор риска – местные повреждения губ и травмы слизистой оболочки рта. Это приводит к местному снижению иммунитета, что, в свою очередь, и активирует «дремлющий» вирус.

Пока нет надежных способов профилактики герпесной инфекции. А заражение происходит очень легко, например, воздушно-капельным путем. Также еще нет лекарства, которое смогло бы полностью убить этот вирус. Но современные препараты могут быстро уменьшить мучительные симптомы болезни, вернув лицу привлекательный вид, и ускорить заживление.

Ключевую роль в борьбе с герпесвирусной инфекцией играет местная терапия. Многие годы ее основу составляли противовирусные препараты ацикловира. Но в последнее время их эффективность упала из-за возникновения у вируса устойчивости к этому лекарству. Бренд R.O.C.S. разработал стоматологический гель Герпенокс, позволяющий быстро и эффективно решать проблемы «простуды на губах».

Входящий в состав Герпенокса хелатный комплекс германий органического соединения с гуанином оказывает мощное противовирусное действие и усиливает местный иммунитет в области губ, кожи вокруг них и слизистой оболочки рта, способствуя скорейшему заживлению тканей. Ксилитол усиливает выработку слюны, повышая содержание во рту природных веществ, которые поддерживают нормальную микрофлору и уничтожают вредоносные бактерии. Соли альгиновой кислоты поддерживают антибактериальный и противовоспалительный эффекты.

Препарат хорошо помогает также при различных поражениях кожи и слизистой полости рта: афтозах, хейлитах, стоматитах, гингивитах, кандидозах и пародонтитах.