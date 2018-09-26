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На Лоевщине проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус»
27.09.2018 — Разное | Лоевский край
До 29 сентября на территории района проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». Со стороны Госавтоинспекции усилен контроль за правилами перевозки детей автобусами, за техническим состоянием автобусов, предназначенных для этих целей, за правилами их хранения по месту стоянки.
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До 29 сентября на территории района проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». Со стороны Госавтоинспекции усилен контроль за...
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