До 29 сентября на территории района проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». Со стороны Госавтоинспекции усилен контроль за правилами перевозки детей автобусами, за техническим состоянием автобусов, предназначенных для этих целей, за правилами их хранения по месту стоянки.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На Лоевщине проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус» До 29 сентября на территории района проводятся профилактические мероприятия под названием «Детский автобус». Со стороны Госавтоинспекции усилен контроль за...