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Единый день безопасности дорожного движения пройдет на Лоевщине
27.09.2018 — Разное | Лоевский край
28 сентября на территории района проводится Единый день безопасности дорожного движения под условным названием «Не будь невидимкой — засветись в темноте!», направленный на пропаганду использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости пешеходами, велосипедистами, возчиками гужевого транспорта.
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28 сентября на территории района проводится Единый день безопасности дорожного движения под условным названием «Не будь невидимкой — засветись в темноте!»,...
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