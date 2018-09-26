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Появилось видео взрыва украинского миномета "Молот"

27.09.2018 16:57 — Разное | Tut.by  
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Видео момента разрыва украинского миномета «Молот» появилось на YouTube. Съемка велась с позиций противника, который наблюдал за действиями рассчета и комментировал события.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября в зоне военного конфликта на Донбассе.

Во время ведения ответного огня в стволе миномета М120−15 «Молот» разорвалась мина. Первичная проверка установила, что причиной взрыва стала неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил его хранения.

При взрыве пострадали двое военнослужащих. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни бойцов нет.

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При взрыве пострадали двое военнослужащих.
 
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