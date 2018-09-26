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Появилось видео взрыва украинского миномета "Молот"
Видео момента разрыва украинского миномета «Молот» появилось на
Напомним, инцидент
Во время ведения ответного огня в стволе миномета М120−15 «Молот» разорвалась мина. Первичная проверка установила, что причиной взрыва стала неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил его хранения.
При взрыве пострадали двое военнослужащих. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни бойцов нет.
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При взрыве пострадали двое военнослужащих.
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