Видео момента разрыва украинского миномета «Молот» появилось на YouTube . Съемка велась с позиций противника, который наблюдал за действиями рассчета и комментировал события.

Напомним, инцидент произошел 23 сентября в зоне военного конфликта на Донбассе.

Во время ведения ответного огня в стволе миномета М120−15 «Молот» разорвалась мина. Первичная проверка установила, что причиной взрыва стала неверная подготовка боеприпаса к стрельбе, в том числе несоблюдение правил его хранения.

При взрыве пострадали двое военнослужащих. Им была оказана вся необходимая медицинская помощь, угрозы для жизни бойцов нет.