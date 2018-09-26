Канада планирует открыть посольство в Беларуси

27 сентября в Минске проходят белорусско-канадские политические консультации. Белорусскую делегацию на них возглавляет заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, канадскую - помощница заместителя министра Стефани Бек.





«Впервые за историю белорусско-канадских отношений в Минск приехала делегация такого уровня», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.





В составе канадской делегации, помимо сотрудников МИД, представители аппарата Тайного совета Королевы для Канады, посольства Канады в Польше, а также представители ряда канадских компаний, в том числе таких, как производитель смартфонов BlackBerry и авиастроительная компания Bombardier.





В рамках визита пройдет первый Белорусско-канадский деловой форум. Его совместно подготовили Белорусская торгово-промышленная палата и Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.





Согласно источникам радио Свабода, этот визит должен стать и толчком для открытия посольства Канады в Минске. До сих пор белорусскими делами по совместительству занимается посольство Канады в Варшаве.





Беларусь имеет свое посольство в Канаде с 1997 года, базируется оно в Оттаве, в штате два сотрудника: временный поверенный в делах Дмитрий Басик и консул Павел Евсеенко.