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Канада планирует открыть посольство в Беларуси

27.09.2018 16:50 — Разное | Партизан  
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Белорусское посольство в Оттаве существует с 1997 года, а в Минске до сих пор по совместительству аккредитован посол Канады в Варшаве.

27 сентября в Минске проходят белорусско-канадские политические консультации. Белорусскую делегацию на них возглавляет заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, канадскую - помощница заместителя министра Стефани Бек.

«Впервые за историю белорусско-канадских отношений в Минск приехала делегация такого уровня», - заявил пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз.

В составе канадской делегации, помимо сотрудников МИД, представители аппарата Тайного совета Королевы для Канады, посольства Канады в Польше, а также представители ряда канадских компаний, в том числе таких, как производитель смартфонов BlackBerry и авиастроительная компания Bombardier.

В рамках визита пройдет первый Белорусско-канадский деловой форум. Его совместно подготовили Белорусская торгово-промышленная палата и Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Согласно источникам радио Свабода, этот визит должен стать и толчком для открытия посольства Канады в Минске. До сих пор белорусскими делами по совместительству занимается посольство Канады в Варшаве.

Беларусь имеет свое посольство в Канаде с 1997 года, базируется оно в Оттаве, в штате два сотрудника: временный поверенный в делах Дмитрий Басик и консул Павел Евсеенко.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусское посольство в Оттаве существует с 1997 года, а в Минске до сих пор по совместительству аккредитован посол Канады в Варшаве.
 
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