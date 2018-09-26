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Лукашенко в Таджикистане встретили горой арбузов
В Таджикистане к приему высоких гостей установили грандиозные инсталляции из фруктов и овощей.
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Напомним, 27-28 сентября в столице Таджикистана Душанбе проходит заседание Совета глав государств СНГ.
По официальной информации исполкома СНГ, участникам саммита предстоит рассмотреть вопросы политического взаимодействия, сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере и проблемы безопасности.
Как сообщила президентская пресс-служба, Лукашенко вылетел в Таджикистан сегодня утром.
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В Таджикистане к приему высоких гостей установили грандиозные инсталляции из фруктов и овощей.
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