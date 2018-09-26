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Евро-2024 пройдет в Германии
Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне.
Кроме Германии на проведение Евро-2024 претендовала Турция.
Отмечается, что в Германии не планируют строить новые стадионы к европейскому первенству, планируя использовать 10 имеющихся арен.
В Евро-2024 примут участие 24 национальные команды.
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Чемпионат Европы 2024 года пройдет в Германии. Это решение было принято на заседании Исполнительного комитета УЕФА в Ньоне.
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