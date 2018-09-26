Нетрезвый минчанин застрял в мусоропроводе

Минск-Новости ». Минчанин пролез по каналу мусоропровода несколько этажей и застрял, сообщает «».





История развернулась в одном из жилых домов на ул. Неманской. Мужчина, находясь в гостях у знакомого, выбрасывал мусор и случайно уронил ключи от своей квартиры в мусоропровод.





Он решил достать их самостоятельно и начал спускаться по каналу мусоропровода с 9-го этажа. На уровне 6-го этажа ему удалось достать потерю, но самостоятельно выбраться он уже не смог.





Прибывшие спасатели спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. Работникам МЧС удалось достать мужчину.









С предварительным диагнозом «травмы тазовых костей, головы» его госпитализировали. Известно, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.