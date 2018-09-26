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Впервые в Беларуси задержаны продавцы скиммеров

27.09.2018 16:13 — Разное | Партизан  
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Милицией выявлен интернет-магазин, специализирующийся на продаже скиммеров нового образца.

Впервые в Беларуси задержаны продавцы скиммеров
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Как рассказал заместитель начальника управления «К» МВД Кирилл Вяткин, факт пресечения деятельности подобной торговой площадки зарегистрирован в Беларуси впервые.

– До настоящего времени подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты, и при внимательном рассмотрении их можно было заметить. Новые же скиммеры встраиваются внутри банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная видеокамера, записывающая пин-код держателя карточки. При этом установленные в ряде банкоматов антискимминговые устройства бессильны перед таким способом преступной деятельности, – сказал Кирилл Вяткин.


В ходе оперативной работы была установлена группа жителей Гродно, которая занималась рекламой и продажей таких устройств.

У "предпринимателей" было изъято несколько таких скиммеров. Их стоимость на «черном рынке» достигает нескольких тысяч долларов. 
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Подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.212 УК Беларуси. Проводится расследование.

МВД обращает внимание граждан на необходимость осмотра банкомата в целях обнаружения посторонних устройств, а также рекомендует установить смс-оповещение о снятии денежных средств, чтобы своевременно пресечь их хищение.

 
Теги: Гродно
 
 
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Милицией выявлен интернет-магазин, специализирующийся на продаже скиммеров нового образца.
 
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