Впервые в Беларуси задержаны продавцы скиммеров

Как рассказал заместитель начальника управления «К» МВД Кирилл Вяткин, факт пресечения деятельности подобной торговой площадки зарегистрирован в Беларуси впервые.





– До настоящего времени подобные устройства устанавливались на приемник банковской карты, и при внимательном рассмотрении их можно было заметить. Новые же скиммеры встраиваются внутри банкомата, снаружи крепится лишь миниатюрная видеокамера, записывающая пин-код держателя карточки. При этом установленные в ряде банкоматов антискимминговые устройства бессильны перед таким способом преступной деятельности, – сказал Кирилл Вяткин.









В ходе оперативной работы была установлена группа жителей Гродно , которая занималась рекламой и продажей таких устройств.





У "предпринимателей" было изъято несколько таких скиммеров. Их стоимость на «черном рынке» достигает нескольких тысяч долларов.

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Подозреваемые задержаны. В их отношении возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.13 и ч.2 ст.212 УК Беларуси. Проводится расследование.





МВД обращает внимание граждан на необходимость осмотра банкомата в целях обнаружения посторонних устройств, а также рекомендует установить смс-оповещение о снятии денежных средств, чтобы своевременно пресечь их хищение.