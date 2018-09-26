|
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдет в российском Санкт-Петербурге
Международная федерация хоккея на льду подтвердила информацию, что чемпионат мира 2023 года состоится в России.
Право на проведение турнира получил Санкт-Петербург. Чемпионат мира стартует в мае 2023 года.
На ЧМ-2018 сборная России заняла шестое место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Международная федерация хоккея на льду подтвердила информацию, что чемпионат мира 2023 года состоится в России.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)