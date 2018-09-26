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Стрелка в стрелку: Лукашенко и Путин сверили часы

27.09.2018 16:09 — Разное | UDF  
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Сочинский расширенный саммит президентов и правительств РБ И РФ явно войдет в историю. Было заранее заявлено, что президент РБ не станет делать комментариев ни до саммита, ни после. Возможно, это правильно: пока серьезные вопросы не решены, говорить, в общем-то, не о чем. Опять же, окутавшая сочинскую встречу атмосфера таинственных недомолвок придает союзным отношениям некоторую интригу, каковой им так долго не хватало.

Договоренность о встрече 21 сентября была достигнута еще 30 августа в ходе телефонного разговора Александра Лукашенко и Владимира Путина. Тогда же оговорен был и расширенный формат саммита: к разговору президентов присоединятся главы правительств, министры финансов, вице-премьеры, курирующие ТЭК и АПК.

Явно заблаговременно готовились и формулировки повестки дня предстоящего саммита. Вот, пожалуйста, белорусский вариант: «Стороны подробно рассмотрят вопросы по широкому кругу направлений, в т.ч. в сферах сельского хозяйства, промышленности, торгово-экономического и финансового взаимодействия, сотрудничества в нефтегазовой сфере, по союзной и интеграционной тематике». Или российский, с характерным интеграционным акцентом: «В ходе переговоров будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений, перспективы продвижения евразийской интеграции, а также актуальные международные проблемы». Ситуация, когда нацлидеры встречаются, чтобы поговорить обо всем или почти обо всем, да еще в расширенном составе, конечно, представляется экстраординарной.

Стрелка в стрелку: Лукашенко и Путин сверили часы


Отсюда и состав участников переговоров. Беларусь помимо Лукашенко представляли глава Совмина Сергей Румас и его заместители - вице-премьеры Игорь Ляшенко, Игорь Петришенко, Михаил Русый, а также глава МИД Владимир Макей. Обратим внимание: Петришенко специальным президентским указом 11 сентября наделен полномочиями представителя РБ в Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), в рамках Союзного государства (СГ) и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также назначен национальным координатором по вопросам Содружества Независимых Государств (СНГ). Еще протокольный нюанс: Макей в белорусской делегации присутствует, хотя главы МИД РФ Сергея Лаврова по другую сторону стола нет.

Теперь российский «расширенный состав»: премьер-министр Дмитрий Медведев, первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, вице-премьеры Алексей Гордеев (АПК) и Дмитрий Козак (ТЭК), посол РФ в РБ, спецпредставитель президента Михаил Бабич. Обратим внимание на статус Силуанова: в августе он возглавил рабочую группу правительства РФ по сотрудничеству с Беларусью, а 7 сентября стал национальным координатором по делам СНГ.

Как анонсировал встречу в Бочаровом ручье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков? Как очень длинную и трудоемкую: «Переговоры обещают быть достаточно продолжительными по времени и содержательными по контенту. Вопросов на повестке дня много, потому что отношения двух союзных государств очень насыщенны и многовекторны. Будут очень серьезные переговоры». Если российская сторона решила спроецировать принцип многовекторности на двусторонние отношения, это наверняка остроумный, но вряд ли оптимистичный для Минска сигнал.

По прибытии в Сочи Лукашенко в аэропорту встречали губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и мэр Сочи Анатолий Пахомов, что не преминули подчеркнуть отечественные «незалежныя медыi». Честно говоря, большого имиджевого урона в ранге встречающих нет: формат рабочего визита обычно предусматривает гораздо меньший церемониальный шик, чем формат визита государственного - с флагами, почетными караулами и Георгиевским залом.

Наконец, еще один факт, пощекотавший воображение отечественной медиаиндустрии: Путин опоздал на встречу на 1 час 40 минут. И опять - видеть в этом какой-то намеренный жест принимающей стороны вряд ли правильно: Путин всегда опаздывает. Официальные объяснения обычно просты: плотный рабочий график. Любителей конспирологии отошлем к статье The Independent с анализом опозданий и их причин, на базе которой русскоязычные СМИ клепают соответствующую инфографику.

Ангела Меркель в 2014г. ждала Путина 4 часа 15 минут. И ничего, дождалась. Хороший политик вообще чаще озабочен национальными интересами, нежели тонкостями протокола. Лукашенко относится к категории нацлидеров, способных дождаться Путина и не остаться после беседы с ним в накладе.


ПРОТОКОЛЫ СОЧИНСКИХ МУДРЕЦОВ

По итогам саммита в расширенном составе и многочасовых переговоров, продолжавшихся даже во время рабочего обеда, ни российская, ни белорусская делегации не сделали никакого заявления - официального и публичного.

Попробуем удовлетворить свое любопытство из официальных источников - пресс-служб двух президентов. Пресс-служба Путина традиционно публикует по следам таких мероприятий стенограмму, т.е. препарирует события в жанре диалога. Пресс-служба Лукашенко подает аналогичные ситуации в жанре монолога. Обратимся к российским протоколам сочинских мудрецов, озаглавленным «Начало встречи с президентом РБ Александром Лукашенко». Персонаж, обозначенный как Путин, произносит нижеследующий текст.

"Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья! Мы очень рады всех вас видеть в России. Мы не так давно с Александром Григорьевичем встречались здесь же, говорили о наших текущих делах, о перспективах развития интеграционных объединений, в которых мы принимаем активное участие, говорили о двусторонних отношениях и договорились о том, что мы встретимся в более широком составе, тем более что в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над i расставить. Поэтому договорились, что встретимся в таком широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи. Такая возможность сейчас у нас будет. Добро пожаловать!" (прочитано на kremlin.ru)


Во-первых, Путин, как положено старому разведчику, не сообщает нам чего-либо, что мы не слышали бы ранее. Во-вторых, судьбоносный и насыщенный, если верить его собственному пресс-секретарю Пескову, характер встречи у Путина как-то неумолимо съеживается до сверки часов и доурегулирования некоторых вопросов. В-третьих, если в области АПК, по версии президента РФ, у братских стран много споров, то с ТЭК осталось всего-навсего расставить некоторые точки над i - основные решения, вероятно, уже приняты.

А теперь слово Лукашенко, ответная речь которого в изложении обеих пресс-служб практически одинакова.

"Спасибо, Владимир Владимирович! Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства - как белорусы, так и россияне, и мы с Вами, естественно. Вы правильно сказали, мы договорились встретиться здесь в более широком кругу.
Именно в этом кругу мы тогда и определили должностных лиц, которые должны будут участвовать в этих переговорах. Но должен сказать Вам, что как белорусы, так и россияне, правительства, очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после последней встречи с премьер-министром России: очень интересные есть выходы на решение многих вопросов, и, если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем.
Они не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать, и многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере, о которых Вы только что сказали. Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Думаю, что просто надо принимать решения."﻿ (прочитано на president.gov.by и kremlin.ru)﻿


Пресс-служба президента РБ, в общем-то, опустила только пассаж о том, что круг участников саммита 21 сентября был определен еще на предыдущей встрече. В речи Лукашенко важны следующие моменты: во-первых, повестка дня состоит из сложных, трудоемких, но в принципе решаемых вопросов; во-вторых, фактически эти вопросы уже проработаны в ходе переговоров на уровне правительств; в-третьих, обещано снять все болезненные вопросы до конца года.

Последний месседж - единственное, что имеет значение на белорусском внутриполитическом рынке: «Все будет хорошо, до конца года бацька разберется». Думается, сейчас основная задача отечественного официоза сведется к тому, чтобы в течение недели подать электорату эту новость как позитивную. После чего Александр Григорьевич со свойственной ему экспрессивностью во время очередного мероприятия как бы случайно озвучит какие-то недокументированные подробности саммита в Сочи.

На протокольной съемке Лукашенко выглядит усталым, несколько подавленным, но на камеру держится хорошо. Путин тоже, похоже, под­устал: он морщит лоб, смотрит как-то исподлобья и даже слегка сучит ногами - видимо, затекли за 4 часа переговоров, хочется уже размяться на татами. Еще протокольная съемка запечатлела для нас блестящий лоб Румаса, совершающие горизонтальное движение глаза Медведева, сжимающего и разжимающего кулак Силуанова, а также поразительной красоты букет цветов на столике между двумя президентами. В общем, устали все. Очевидно, в ближайшее время будет не до букетиков.

Некоторые из предложенных россиянами шагов Лукашенко характеризует как «интересные», что, в общем, соответствует интернет-мему ХПП («хитрый план Путина») и создает дополнительную интригу. К моменту выхода этого номера «БелГазеты» в свет можно будет ознакомиться со всеми догадками экспертного сообщества об итогах сочинской встречи. Наверняка ассортимент будет стандартным, как это любит не избалованный креативом белорусский читатель: вхождение РБ в состав РФ 6 областями, военная база российских ВВС где-нибудь в Дроздах, участие/неучастие Лукашенко в будущих президентских выборах в РБ в контексте участия/неучастия Путина в будущих президентских выборах в РФ и прочий политологический цирк-шапито. Однако пока достигнутые в Сочи договоренности не документированы, не акцептированы и не оглашены публично, комментировать, в сущности, нечего - можно лишь придумывать.

 
Теги: Новости, Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Сочинский расширенный саммит президентов и правительств РБ И РФ явно войдет в историю.
 
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