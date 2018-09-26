Стрелка в стрелку: Лукашенко и Путин сверили часы





ПРОТОКОЛЫ СОЧИНСКИХ МУДРЕЦОВ

"Уважаемый Александр Григорьевич! Уважаемые друзья! Мы очень рады всех вас видеть в России. Мы не так давно с Александром Григорьевичем встречались здесь же, говорили о наших текущих делах, о перспективах развития интеграционных объединений, в которых мы принимаем активное участие, говорили о двусторонних отношениях и договорились о том, что мы встретимся в более широком составе, тем более что в правительстве Беларуси произошли существенные изменения. Нам нужно сверить часы по некоторым вопросам, некоторые вопросы доурегулировать. Совсем недавно возникало много споров в области сельского хозяйства, по энергетическим вопросам нам нужно некоторые точки над i расставить. Поэтому договорились, что встретимся в таком широком составе. Мы очень рады вас видеть в Сочи. Такая возможность сейчас у нас будет. Добро пожаловать!" (прочитано на kremlin.ru)

"Спасибо, Владимир Владимирович! Мы четко выполняем свои договоренности, обязательства - как белорусы, так и россияне, и мы с Вами, естественно. Вы правильно сказали, мы договорились встретиться здесь в более широком кругу.

Именно в этом кругу мы тогда и определили должностных лиц, которые должны будут участвовать в этих переговорах. Но должен сказать Вам, что как белорусы, так и россияне, правительства, очень серьезно поработали после этого. Мне премьер докладывал после последней встречи с премьер-министром России: очень интересные есть выходы на решение многих вопросов, и, если мы будем двигаться в этом направлении, я уверен, что мы до конца года практически все вопросы развяжем.

Они не такие сложные, хотя с финансовой точки зрения некоторые тяжелые, поскольку увязаны большие финансовые потоки. Тем не менее их надо решать, и многое сделано для того, чтобы решить и в сельском хозяйстве проблемы, и в нефтегазовой сфере, о которых Вы только что сказали. Проблем особых с решением вопросов я не вижу. Думаю, что просто надо принимать решения."﻿ (прочитано на president.gov.by и kremlin.ru)﻿