ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гонимые ветром, или Дома и воздух помогает

27.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
Размер текста:
A
A
A

Многодневная велогонка на призы «Сельской газеты», именуемая как открытый чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе среди мужчин, 16 сентября финишировала на Центральной площади Березы.

И у тех березовчан, кто пришел в этот день лицезреть под музыкальное сопровождение последние метры велогонки наперегонки с ветром, был повод порадоваться. Наш земляк Владислав Тимошик на заключительном этапе пришел вторым (на фото слева). А накануне, на пятом, предпоследнем, этапе протяженностью 165 км, который проходил по территории Пружанского и Березовского районов и продолжался чуть более трех часов, Владислав был первым на финише в г. Белоозерске.

По итогам многодневки Тимошик с коллегами по сборной Брестской области в общекомандном зачете заняли третье место.

Всего за пять дней велосипедисты проехали более 700 километров. Состав участников, а это около 80 человек из всех областей Беларуси, Минска и команда из украинского Львова, по именам выглядел внушительно: призер чемпионатов мира, победи тель этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса Сергей Попок (он, кстати, и победил в генеральной квалификации, а вместе с ней получил и главный приз веломногодневки – телевизор), а также призеры чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира, чемпионы и обладатели Кубка Беларуси Роман Тишков, Роман Романов, Евгений Ахраменко, Антон Музычкин, Бронислав Самойлов.

Отрадно, что и наш Владислав Тимошик не затерялся в этой солидной компании.

На финише заключительного этапа его ждала группа поддержки: бабушка, сестры, знакомые.

Специально для «районки» Влад сфотографировался с бабушкой Валентиной и сестрой Анастасией. А на вопрос журналиста газеты: «Помогают ли дома стены?» ответил убедительно: «Конечно. Даже дышится по-другому. Потому и выступил намного лучше, чем на других этапах».

Гонимые ветром, или Дома и воздух помогает

Что-то подсказывает, что в скором будущем еще один представитель велоспорта из Березовщины вслед за Евгением Соболем и Аленой Омелюсик может стать участником Олимпийских игр.

Ждем, надеемся и верим в нашего Владислава!

Фото автора.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 41
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многодневная велогонка на призы «Сельской газеты», именуемая как открытый чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе среди мужчин, 16 сентября финишировала на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика