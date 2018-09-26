Гонимые ветром, или Дома и воздух помогает

Многодневная велогонка на призы «Сельской газеты», именуемая как открытый чемпионат Беларуси по велоспорту на шоссе среди мужчин, 16 сентября финишировала на Центральной площади Березы.

И у тех березовчан, кто пришел в этот день лицезреть под музыкальное сопровождение последние метры велогонки наперегонки с ветром, был повод порадоваться. Наш земляк Владислав Тимошик на заключительном этапе пришел вторым (на фото слева). А накануне, на пятом, предпоследнем, этапе протяженностью 165 км, который проходил по территории Пружанского и Березовского районов и продолжался чуть более трех часов, Владислав был первым на финише в г. Белоозерске.

По итогам многодневки Тимошик с коллегами по сборной Брестской области в общекомандном зачете заняли третье место.

Всего за пять дней велосипедисты проехали более 700 километров. Состав участников, а это около 80 человек из всех областей Беларуси, Минска и команда из украинского Львова, по именам выглядел внушительно: призер чемпионатов мира, победи тель этапов Кубка мира, мастер спорта международного класса Сергей Попок (он, кстати, и победил в генеральной квалификации, а вместе с ней получил и главный приз веломногодневки – телевизор), а также призеры чемпионатов мира и Европы, победители этапов Кубка мира, чемпионы и обладатели Кубка Беларуси Роман Тишков, Роман Романов, Евгений Ахраменко, Антон Музычкин, Бронислав Самойлов.

Отрадно, что и наш Владислав Тимошик не затерялся в этой солидной компании.

На финише заключительного этапа его ждала группа поддержки: бабушка, сестры, знакомые.

Специально для «районки» Влад сфотографировался с бабушкой Валентиной и сестрой Анастасией. А на вопрос журналиста газеты: «Помогают ли дома стены?» ответил убедительно: «Конечно. Даже дышится по-другому. Потому и выступил намного лучше, чем на других этапах».





Что-то подсказывает, что в скором будущем еще один представитель велоспорта из Березовщины вслед за Евгением Соболем и Аленой Омелюсик может стать участником Олимпийских игр.

Ждем, надеемся и верим в нашего Владислава!

Фото автора.