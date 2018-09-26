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Праздничный пионерский сбор. 13-го сентября — день рождения Белорусской республиканской пионерской организации

27.09.2018 17:24 — Разное | Маяк (Березовский район)  
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В сентябре наряду с большими праздниками, такими как День знаний, День белорусской письменности, есть еще один, не менее прекрасный, – день рождения Белорусской республиканской пионерской организации, который отмечается 13-го числа.

В этот день наш пионерский отряд «Дружба» провел сбор под названием «С днем рождения, пионерия!», на котором мы вспомнили, кто такие пионеры, чем они занимаются, а также легенды о пионерском галстуке, о костре, о правой поднятой руке и повторили законы пионеров. Ответили на вопросы викторины «Из истории БРПО», которую предложила педагог-организатор Елена Геннадьевна Пашкевич (на снимке).

Пионеры рассказали о добрых делах, совершенных за лето-2018. Завершился праздник игрой-путешествием «По стране Пионерия». Все ребята получили заряд бодрости и положительных эмоций.

Милана ПАВЛОВЕЦ, командир отряда,

Ирина ПРОКУРАТ, звеньевая, ученики 5 класса Споровской средней школы.

 

 
 
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В сентябре наряду с большими праздниками, такими как День знаний, День белорусской письменности, есть еще один, не менее прекрасный, – день рождения Белорусской...
 
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