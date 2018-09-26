Ремонт квартиры и его особенности

Население Республики Беларусь, а в особенности Минская область, являются урбанизированными регионами с преобладающим большинством городского населения. Тренд на увеличение населения города Минска проявился в 70х годов прошлого века, когда большие предприятия, такие как МАЗ, МТЗ и прочие промышленные заводы, начали активно привлекать сельское население, поменявших свои деревенские хаты на многоквартирные дома в столице.

Спустя десятки лет после массовой постройки многоквартирных домов, жилой фонд порядком износился, и продолжает ветшать. Учитывая, что в настоящий момент большинство людей живет именно в квартирах, рынок формирует обширное количество предложений от фирм, индивидуальных предпринимателей, дизайнерских студий и нелегальных рабочих.

Именно спросом обуславливается существование каждого из перечисленных выше субъектов, каждый из которых формирует свою политику по производству работ, связанных с ремонтом квартир. Заказчику, соответственно, важно максимально чётко определиться со своими запросами, что позволит более четко договариваться с подрядчиками, и принимать решение о целесообразности выбора того либо иного исполнителя, так как именно запрос заказчика имеет прямое влияние на сметную цену ремонта квартиры.







Ремонт квартиры может включать:

РЕМОНТ КВАРТИРЫ "ПОД КЛЮЧ" Заказчик обращается в компанию, где специалисты подготовят дизайнерские решения, предложат несколько вариантов. При этом проект может быть исполнен в 3D, что позволяет заказчику перемещаться, или «ходить» войти в дверь, походить по комнатам. На основании выбранного проекта формируется смета, включающая как строительные материалы, необходимые для ремонта квартиры, так и работы, сопутствующие накладные расходы. Погрешность и отклонение от сметы на непредвиденные расходы допускается в пределах 5%. Стоит сразу учитывать, что такие компании, а это, как правило, юридические лица, не станут заниматься проектом квартиры «под ключ» без внесения аванса, покрывающего труд дизайнера. Ремонт квартиры «под ключ» стоит на порядок дороже, так как подразумевает существенно большие расходы в производственный процесс, что в итоге дожиться на конечную смету. Тем не менее, прежде, чем заключать договор и вносить аванс, следует навести справки относительно репутации компании. Бывает и такое, что за красивым внешним фасадом может скрываться фирма-однодневка, где в штате числится только директор, выполняющий роль посредника, а работы исполняют алкоголики. Даже если вы выиграете суд, не факт, что что-то удастся забрать, фирма может быть банкротом.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ПЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. В данном случае распространена следующая практика. Специалист называет свои примерные цены за работу, исходя из цены за квадратный метр. Ключевое слово ЗА РАБОТУ, расчёт цены за материалы, как правило, рассчитывается отдельно. Если цена предложения совпадает с ожиданиями заказчика, согласовывается время для замера, или визита индивидуального предпринимателя. ИП имеет право заключать договор и работать легально, в том числе, нести юридическую ответственность за исполнение своих обязательств. Более того, в отличие от фирмы, как правило, отвечающей только своим уставным фондом, ИПэшник отвечает за исполнение договорных обязательств собственным имуществом, что является хорошим стимулом для качественной работы. Но при этом, индивидуальный предприниматель обладает своими специфическими навыками, и не сможет сделать компьютерный дизайн проект либо сложные электротехнические работы, требующие особых допусков и соответствующего образования. Но по совместной договоренности, он может привлекать специалистов других специалистов, таких же индивидуальных предпринимателей, с каждым из которых потребуется заключать отдельный договор. Легальность и уплата налоговых платежей так же ложиться в сметную стоимость ремонта квартиры, хотя и в гораздо меньшей степени, чем у крупной компании. Грубо говоря, цена труда ИП находится примерно по середине.

РЕМОНТ КВАРТИРЫ МАСТЕРОМ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ НА СТОЛБЕ Сегодня существует много возможностей для размещения своего предложения на биржах по трудоустройству, электронных досок объявлений, в газетах и на столбах. Любой желающий может этим воспользоваться, и предложить свои услуги по ремонту квартир. Существенный плюс сотрудничества с нелегалом – цена. Он не платит никаких отчислений в бюджет Республики Беларусь, поэтому должен стоить дешевле (но на практике так бывает не всегда). но может попросить купить ему кисточки, рабочие перчатки, всё то, что у специалистов фирмы или ИП шников имеется по умолчанию. Если заказчик точно знает, какой ремонт квартиры он хочет в состоянии рассчитать требуемое количество строительных материалов, имеет достаточно свободного времени для контроля за рабочими, то этот вариант позволяет существенно сэкономить. При этом, давать аванс не стоит, так как отсутствие договора и чека не позволит вам обратиться ни в суд, ни в милицию, доказывать факт сделки в таких случаях весьма и весьма проблематично. Строительные материалы для ремонта квартиры лучше покупать самому, и привозить на объект тоже самому, работу принимать лучше с подготовленным специалистом или хотя бы соседом, имеющим личный опыт в производстве ремонта квартиры.

При этом, определить, к какой из трёх вышеописанных категорий относится потенциальный исполнитель ремонта квартиры, бывает непросто. Но есть некоторые признаки.

Умение считать смету с минимальной погрешностью автоматически определяет подрядчика в категорию профессионалов, к ким относятся надёжные фирмы и индивидуальные предприниматели. Наличие либо отсутствие строительного инструмента, не говоря уже о расходных материалах, так же служит косвенным признаком того, что подрядчик не первый и не последний день занимается ремонтом. Если исполнитель отвлекает заказчика на обеспечении строительными и расходными материалами, арендой инструмента и прочими вопросами, то это третий случай. Трата времени заказчика компенсируется низкой ценой. Договор, и его наличие, чо может быть банальнее) А также прописанные сроки, стоимости работы по ремонту квартиры и график обеспечения материалами говори говорит о многом.







Мы поинтересовались мнением двух сторон, задействованных при производства ремонта квартир: заказчика и исполнителя.

Александр Горун, строительная компания Малина-Тех." Из описанных выше категорий мы находимся и в первой , и во второй, так как можем производить ремонт квартиры «под ключ» или оставлять заказчику право выбора на более бюджетные варианты. При этом, цены на ремонты квартир мы стараемся удерживать средние, ни выше, ни ниже, для чего общаемся с коллегами и совершаем «холодные звонки» конкурентам из нашей ниши. С нелегальными рабочими цены мы сравниваем редко, так как это нет наш профиль."

Светлана Пархимчик, встретили в строительном гипермаркете. "Я давно хотела сделать ремонт квартиры, средств постоянно не хватает, поэтому я обратилась к коллегам с работы, которые посоветовали мне специалиста по «сарафанному радио». Он мне дал перечень всего, что необходимо купить, что я и делаю. Честно, не сравнивала его цены с конкурентами, не было времени. Хотя стоило."

Что влияет на цены ремонта квартиры?

Характер работ. Если предлагается дизайн проект, то не стоит думать, что это бонус, ведь никто не работает бесплатно

Если предлагается дизайн проект, то не стоит думать, что это бонус, ведь никто не работает бесплатно Удаление от Минска так же может сыграть значительную роль при составлении сметы, многие из потенциальных подрядчиков не хотят ехать в регионы, так как топливные затраты могут превосходить заработок.

так же может сыграть значительную роль при составлении сметы, многие из потенциальных подрядчиков не хотят ехать в регионы, так как топливные затраты могут превосходить заработок. Сезонность. Самый выгодный вариант для производства ремонта квартиры – это зима, поздняя осень и ранняя весна, в это время цены на работы и материалы находятся на дне.

Самый выгодный вариант для производства ремонта квартиры – это зима, поздняя осень и ранняя весна, в это время цены на работы и материалы находятся на дне. Репутация. Хорошо раскрученная фирма и мастер, работающие на рынке ремонтов квартир давно, имеют большую клиентуру и мощную рекламу, по этому их цены могут быть выше, чем у новичков.







Резюме: спрос порождает предложение. Чётко определившись, что требуется, можно существенно сэкономить время и даже сторговать цену. Да, при ремонте квартиры можно торговаться, и это нормально, а так же учитывать факторы, влияющие на понижение цены.

*на правах рекламы.