Пневматическое оружие: так ли оно безобидно?

К сожалению, во многих регионах нашей страны, в том числе и в Витебской области, участились случаи использования пневматического оружия (конструктивно сходных с ним изделий), не по его целевому назначению: это стрельба по автотранспорту, дорожным знакам, окнам жилых домов и т.п. Имеются факты и его применения в отношении граждан, из хулиганских побуждений, с причинением им телесных повреждений.

Зачастую информацию о приобретении, хранении и ношении любого вида и типа оружия, в том числе и пневматического, наши сограждане получают из недостоверных источников вроде – друг дяди, узнав от дедушки племянника, достоверно сказал…

По своему виду оружие подразделяется на: боевое, служебное и гражданское. Пневматическое оружие относиться к гражданскому оружию, которое разрешается приобретать и иметь в собственности, как гражданам нашей страны, так и иностранным гражданам. Однако пневматика не является оружием самообороны, к которому относятся газовые пистолеты (револьверы), аэрозольные баллончики, механические распылители, электрошоковые устройства и искровые разрядники, разрешенные к применению и соответствующие нормам устанавливаемым Министерством здравоохранения Республики Беларусь.

Пневматическое оружие может быть либо спортивного, либо охотничьего назначения (с дульной энергией свыше 7,5 Дж, но не более 25 Дж (джоулей). Такое оружие приобретается только по разрешению органов внутренних дел, с последующей его регистрацией, и используется для вышеуказанных целей (стрельба в спортивных объектах либо при участии в спортивной охоте).

Конструктивно сходные с оружием изделия с дульной энергией не более 3 Дж, сигнальные пистолеты и револьверы калибра не более 6 мм и патроны к ним, которые по заключению Министерства внутренних дел Республики Беларусь не могут быть использованы в качестве огнестрельного и газового оружия, приобретаются без соответствующего разрешения и не регистрируются.

Очень многие приобретают привозимые из Российской Федерации газобаллонные пневматические пистолеты. Если дульная энергия таких пистолетов не превышает 7,5 Дж, в таком случае разрешение на их приобретение и регистрация в РОВД не требуются. В них выстрел происходит за счет энергии сжатого углекислого газа, расположенного в специальных сменных баллончиках. Большинство газобаллонных пневматических пистолетов копируют внешний вид реально существующих моделей боевого оружия — от пистолета Макарова, до Береты.

А стоит ли бояться пневматики и действительно ли пневматика — это просто «игрушка», как называют ее профессиональные стрелки. Пуля пневматического оружия не только способна пробить кожу, но и проникнуть в тело на несколько сантиметров, повредив внутренние органы. Даже конструктивно сходные с оружием изделия, стреляющие стальными шариками легко разбивают закаленные стекла транспортных средств. Наибольшую опасность пневматика имеет для детей.



Ведь даже «легкая», до 3 Дж, пневматика может причинить серьезные телесные повреждения, а при попадании в область шеи, головы – и тяжкие, такие как потеря слуха, зрения, либо даже смерть, что влечет уголовную ответственность.

Анализируя совершенные преступления, связанные с использованием пневматики, можно говорить, что основную массу таких преступлений составляют хулиганства и угрозы убийством.

Например: прошлым летом в РОВД обратился с заявлением житель Лиозненского района, о том что его знакомый беспричинно, из хулиганских побуждений, выстрелил ему в лицо из пневматического пистолета, причинив телесные повреждения. Как результат у стрелка изъят пневматический пистолет и возбуждено уголовное дело по ст. 339 ч.3 УК (хулиганство). И такие случаи не единичны.

Основной контингент покупателей конструктивно сходных с пневматическим оружием изделий являются молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Тягу к владению оружием, умению стрельбе из него сильно стимулирует не только телевидение, где почти в каждом фильме фигурирует то или иное оружие, перестрелки из него, но и компьютерные игры. Любой подросток, постреляв в виртуальном мире, хочет подержать в руках, а тем более пострелять из реального оружия. В связи с серьезными ограничениями к владению огнестрельным оружием, молодые люди ищут возможность приобрести его копии, хотя бы пневматические. Для указанных граждан, следует напомнить, что использование такой пневматики (в том числе в целях самообороны), а тем более её применение, может быть квалифицировано, как превышение мер необходимой обороны, хулиганство, причинение телесных повреждений (отягчающее обстоятельство) и т.д.

Проблема в том, что продавцы «пневматики» на рынках и интернете, следуя жажде наживы, зачастую обманывают своих покупателей, незаконно продавая им пневматическое оружие свыше 3 Дж. Они рассказывают, что это гражданское оружие, убеждают, что из любой «пневматики» можно стрелять где угодно и куда угодно, никаких документов для приобретения, хранения и ношения ее не требуется. На самом же деле пневматическое оружие предназначено только для первоначального обучения навыкам стрельбы в специально предназначенных для этого помещениях. Иногда на рынках и интернет сайтах предлагают усиленные пружины, удлиненные стволы и другой «тюнинг», купив которые человек, при желании, может увеличить мощность пневматики. Увеличение мощности любой «пневматики» свыше 7,5 джоулей влечет уголовную ответственность (до 2 лет лишения свободы). Хранение и ношение такого оружия влекут административную ответственность.

Обращаюсь к так называемым поставщикам, незаконным реализаторам пневматики, холодного и газового оружия. Сотрудниками органов внутренних дел проводятся мероприятия направленные на выявление фактов такой реализации на рынках, в интернет предложениях, доставки под заказ и т.д. Любые изделия, предметы относящееся к оружию (в том числе аэрозольные баллончики) должны иметь соответствующий сертификат, подтверждающий его назначение, и соответствовать нормам, установленным для их использования либо применения в нашей стране. И только специализированные магазины, имеющие лицензию, соответствующие требованиям по техническому оборудованию, имеют право на реализацию всех типов гражданского оружия.

Предлагаю задуматься тем, кто занимается таким, незаконным видом деятельности. Стоит ли приносимый доход, от незаконной реализации пневматики, холодного и газового оружия того, что бы впоследствии приобрести репутацию нарушителей Закона в сфере оборота оружия, постоянно находиться на контроле в органах внутренних дел, получить штраф, а возможно и срок, ограничивающий либо лишающий свободу, потерять основной вид деятельности в качестве индивидуального предпринимателя и т.д. Решать вам…

За незаконный оборот оружия, боеприпасов, взрывных устройств и взрывчатых веществ установлена уголовная ответственность с лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Добровольная выдача огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств освобождает граждан от административной и уголовной ответственности.

Телефон горячей линии 102 – круглосуточно.

Анонимность гарантирована.

А. Романовский,

Первый заместитель начальника

Шарковщинского РОВД

подполковник милиции