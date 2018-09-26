Россия примет хоккейный ЧМ-2023

Чемпионат мира по хоккею в 2023 году пройдет в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.



Reuters

— Да, все решено, достигнуты договоренности между тремя федерациями. Чемпионат мира 2023 года пройдет в Санкт-Петербурге, 2024 года — в Чехии, 2025 года — в Швеции, — сказал Ротенберг.

Решение было принято на полугодовом конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который проходит на Мальте. Официально о том, что Санкт-Петербург примет чемпионат мира, будет объявлено в мае 2019-го на годовом конгрессе IIHF в Братиславе, где в это же время будет проходить мировое первенство.

Ранее президент петербургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА Геннадий Тимченко сообщил, что к 2023 году в Санкт-Петербурге планируется построить самый большой Ледовый дворец в мире. По словам Тимченко, стоимость строительства арены составит не менее 20 млрд рублей.

Также в 2023 году Россия примет молодежный чемпионат мира по хоккею. Турнир для хоккеистов не старше 20 лет пройдет в Новосибирске.

Санкт-Петербург третий раз в истории примет чемпионат мира. В 2000 году город впервые принял турнир, в 2016 году Петербург принимал мировое первенство совместно с Москвой. На территории России чемпионат мира пройдет в восьмой раз. До этого турнир проходил в Москве в 1957, 1973, 1979, 1986, 2007 годах.

Напомним, что в 2021 году чемпионат мира по хоккею примут Минск и Рига.