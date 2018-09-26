Закладчиков с особо опасным психотропом задержали в Минске

22 сентября в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники ОНиПТЛ, ИДН Октябрьского РУВД Минска совместно с бойцами ОМОН ГУВД Мингорисполкома на ул. Судмалиса в Минске задержали двоих жителей Борисова, 1999 и 2001 г.р., рассказала официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

Как выяснилось, парни работали на интернет-магазин по распространению альфа-PVP путем закладок этого психотропа на территории Минска.

В момент задержания при личном досмотре у несовершеннолетнего подозреваемого при себе находились: 10 свертков с порошкообразным веществом светлого цвета, приспособления для курения и телефон, в котором содержалась переписка с "работодателями" и информация о закладках на территории Минска. Изъятое вещество было направлено на экспертизу в управление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь по Минску, сообщила официальный представитель УГКСЭ Республики Беларусь по Минску Екатерина Журимская. Согласно заключению экспертов, представленное на исследование вещество, является особо опасным психотропным веществом альфа-PVP.









Оперативники установили, что парни занимались распространением психотропов всего три дня. Они пояснили, что на этот шаг их толкнуло тяжелое материальное положение.

В настоящий момент Ленинским РОСК Минска в отношении парней возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Им грозит лишение свободы сроком от восьми до пятнадцати лет.

Информация подготовлена официальным представителем УГКСЭ Республики Беларусь по Минску Екатериной Журимской и официальным представителем Октябрьского РУВД Минска Эвелиной Дручининой. Фото: УГКСЭ Республики Беларусь по Минску