Задержание начальника управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмилы Реутской не связано с проведением закупки вакцины "Эупента", сообщила официальный представитель Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова.

"Инкриминируемые начальнику управления Минздрава эпизоды преступной деятельности не связаны с проведением процедуры закупки вакцины "Эупента", - говорится в сообщении Ю.Гончаровой в Facebook.

"Согласно имеющимся в распоряжении следствия данным, указанное должностное лицо на протяжении более трех лет (с 2015 по 2018 годы) неоднократно принимала материальные ценности, приобретала выгоды имущественного характера за благоприятное решение вопросов, входящих в ее компетенцию", - проинформировала Ю.Гончарова.

Действия подозреваемой квалифицированы следствием по ч.1,2 ст.430 (получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси.

Дело возбуждено по материалам ГУБОПиК МВД.

Подозреваемая задержана сотрудниками ГУБОПиК в среду. Проводится расследование.

"Следствие будет ходатайствовать перед прокурором о применении в отношении задержанной меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавила официальный представитель СК.

Ранее в Беларуси вызвала большой резонанс гибель двухмесячного ребенка из Ганцевичского района после прививки. В Минздраве Беларуси сообщили, что вероятной причиной, приведшей к смерти мальчика, стала анафилаксия, резвившаяся вследствие патологической реакции на введенное средство - вакцину.

Позднее белорусское издание "Ежедневник" опубликовало расследование, в котором утверждало, что корейская вакцина "Эупента" (производитель южнокорейская компания LG Chem. Ltd, одна из двух вакцин), введенная ребенку из Ганцевичского района, не прошла все необходимые испытания и не зарегистрирована в Беларуси. "Поставка в Беларусь вакцины Эупента (…) это не просто большой и незаконный эксперимент на белорусских детях. Это еще и коррупционный проект, стоимость которого оценивается в миллионы", - заявлял "Ежедневник".

В свою очередь министерство здравоохранения Беларуси заявило, что такого рода публикации угрожают национальной безопасности страны. В данной связи там проинформировали, что ведомство направило соответствующие документы в Генеральную прокуратуру.

Позднее в Минздраве сообщили, что закупка незарегистрированной в Беларуси корейской вакцины "Эупента" была сделана из-за того, что российский производитель аналогичной вакцины не смог поставить продукцию надлежащего качества, что было расценено как чрезвычайная ситуация эпидемиологического характера.