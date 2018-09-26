Почти 100 военных самолетов приняли участие в учениях ПВО СНГ

Участвовавшая в тренировке объединенной системы ПВО стран-участниц СНГ авиация вернулась на аэродромы базирования, сообщили журналистам в пресс-службе Минобороны РФ в четверг.

"Авиация, принимающая участие в тренировке с органами управления и дежурными по противовоздушной обороне силами объединенной системы ПВО государств - участников СНГ, вернулась на аэродромы постоянного базирования", - сообщили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что в тренировке приняли участие восемь авиационных полков ВКС России, оснащенных самолетами МиГ-29, Су-27, Су-30СМ, МиГ-31, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС и бомбардировщики Ту-22М3 дальней авиации.

"Были задействованы аэродромы Хотилово, Курск, Бесовец, Энгельс, Большое Савино, Толмачево и другие. Также была задействована авиация российских авиационных баз в Киргизской Республике и Республике Армения", - рассказали в Минобороны.

Всего в тренировке участвовало до 100 самолетов (МиГ-29, МиГ-31, Су-30СМ, Су-27, Су-25, Су-34, Су-24, Ту-95, Ту-22, А-50), добавили в ведомстве. В рамках тренировки, в частности, экипажи четырех самолетов МиГ-31 ВКС России и Сил воздушной обороны Казахстана отработали поражение сверхзвуковых целей в стратосфере. Экипажи самолетов МиГ-29 ВВС и Войск ПВО Беларуси и Су-30СМ ВКС России, вылетевшие с аэродромов Барановичи (Беларусь) и Курск, выполнили совместное маневрирование.

"В ходе тренировки отработано более 20 различных вопросов, направленных на укрепление воздушных рубежей стран СНГ", - отметили в министерстве.

В Минобороны отметили, что тренировка объединенной системы ПВО стран - участниц СНГ завершилась успешно.

"Проверка боевой готовности, которая прошла в четверг, 27 сентября, с органами управления и дежурными по ПВО силами Объединенной системы противовоздушной обороны государств - участников СНГ, успешно завершилась. Все учебные вопросы в ходе тренировки отработаны в полном объеме", - сказали в ведомстве.

Руководство тренировкой осуществлял начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами генерал-майор Виктор Афзалов из Центра управления Воздушно-космических сил. По его словам, которые приводит пресс-служба Минобороны, "результаты тренировки подтвердили надежность и эффективность объединенной системы ПВО по защите воздушных рубежей государств - участников СНГ".