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"Изучаем проблему". Дом "с плесенью" в Витебске посетили 20 чиновников, в том числе из министерства
В доме № 5−1 на улице Марка Фрадкина, жители которого страдают от сырости, плесени по углам и мокрых потолков, 27 сентября побывала комиссия специалистов из Минска и Витебска, которую возглавил представитель Министерства архитектуры и строительства. Как сообщили чиновники TUT.BY, комиссия инспектировала дом по поручению Совета министров после выхода на портале
27 сентября в четырех квартирах дома — №№ 25, 33, 44 и 80 (они упоминались в нашей публикации) — побывала комиссия в составе более 20 человек. Инспекторов было так много, что все сразу они даже не могли войти в квартиры, приходилось делать это по очереди.
В комиссию вошли заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Юрий Сугак, представители РУП «Главгосстройэкспертиза», Госстройнадзора, «Института жилища — НИПТИС имени Атаева», отдела строительства и архитектуры Витебского горисполкома, УКС Витебской области и УКС города Витебска, УП «Институт «Витебскгражданпроект», ДСК, городского МЧС и другие.
Хозяйка квартиры № 25 Наталья Авдеева-Подрез провела гостей по всем комнатам. Женщина жаловалась на то, что в холодное время года в квартире на стенах появляется плесень, затекает окно в спальне, а также балкон. В подтверждение своих слов она показала специалистам свежие последствия сырости, а также фотографии, сделанные в квартире раньше.
На прощание Юрий Сугак заверил женщину:
— Мы сейчас не ищем виноватых, а пытаемся найти решение проблем. О том, как будем это делать, проинформируем и правительство, и вас.
Следующий визит — в квартиру № 33 на 9-м этаже, где проживает Юлия Данилевич с мужем и тремя малолетними детьми. Хозяйка снова озвучила те же проблемы, о которых уже не раз сообщала различным проверяющим: плесень, сырость. Женщина поставила в известность визитеров, что все пятеро членов ее семьи уже сейчас, хотя осень еще только наступила, ютятся в одной комнате их «двушки»:
— Так как во второй комнате очень холодно и сыро.
— Мы проверим всю информацию по вашему дому, примем решение, что делать. И постараемся, чтобы у вас были комфортные условия для проживания, — сообщил многодетной матери Юрий Сугак.
Примерно так же выглядело общение с хозяйками квартир № 44 Татьяной Шмыревой и № 80 Татьяной Шидловской, мамой четверых детей. Женщинам сообщили:
— Нужно выявить причины проблем, и только тогда может появиться их грамотное техническое решение.
У представителя МЧС не возникло к жильцам никаких претензий по поводу того, как у них работает система вентиляции.
Пожарный ПАСЧ-5 Витебского городского отдела по ЧС Олег Моисеенков сообщил TUT.BY, что во всех четырех квартирах, где побывала комиссия, вентиляция исправна:
— В исправном состоянии она также и в других квартирах этого дома, которые мы проверяли раньше.
Официальный комментарий TUT.BY Юрий Сугак дать отказался, объяснив, что о каких-то предварительных выводах, что не так с этим домом, говорить рано. Однако представитель Минстройархитектуры пообещал «уведомить и жильцов, и прессу» о заключении, к которому придут эксперты по результатам анализа того, что они увидели.
К слову, одна подвижка к лучшему в проблемном доме на Марка Фрадкина уже есть: строители заделали дыру на углу стены второго подъезда.
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В доме № 5−1 на улице Марка Фрадкина, жители которого страдают от сырости, плесени по углам и мокрых потолков, 27 сентября побывала комиссия специалистов из Минска и...
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