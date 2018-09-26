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"Изучаем проблему". Дом "с плесенью" в Витебске посетили 20 чиновников, в том числе из министерства

27.09.2018 17:29 — Разное | Tut.by  
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В доме № 5−1 на улице Марка Фрадкина, жители которого страдают от сырости, плесени по углам и мокрых потолков, 27 сентября побывала комиссия специалистов из Минска и Витебска, которую возглавил представитель Министерства архитектуры и строительства. Как сообщили чиновники TUT.BY, комиссия инспектировала дом по поручению Совета министров после выхода на портале публикации «Такую вентиляцию делают в коровнике». Витебляне три года воюют со строителями из-за плесени в доме".


Дом № 5−1 на улице Марка Фрадкина. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Напомним, 80-квартирный дом № 5−1 на улице Марка Фрадкина в микрорайоне Билево в Витебске сдали в декабре 2014 года. Заселяться новоселы начали весной 2015-го.

Но радость была недолгой: осенью из углов полезли сырость и плесень, а с потолков стало капать. Прошло три года, но жильцы до сих воюют с местными властями, доказывая, что мокрые стены достались им из-за «косяков» строителей. Начальники же обвиняют во всем людей: плесень, мол, развелась из-за того, что вы не проветриваете квартиры.

Десятиэтажку возводили по гарантии и госзаказу. Заказчик строительства — УКС города Витебска, генподрядчик — Витебский домостроительный комбинат (ДСК).

В доме — два подъезда. И, как уверяют жильцы, в обоих по всему стояку угловых квартир — с первого по десятый этаж — в холода повышена влажность, появляется плесень. За 3 года в дом не раз приходили специалисты, проводили определенные работы, но проблемы остались.

5-летний срок гарантии на дом истечет 31 декабря 2019 года.

27 сентября в четырех квартирах дома — №№ 25, 33, 44 и 80 (они упоминались в нашей публикации) — побывала комиссия в составе более 20 человек. Инспекторов было так много, что все сразу они даже не могли войти в квартиры, приходилось делать это по очереди.

В комиссию вошли заместитель начальника главного управления строительства Министерства архитектуры и строительства Юрий Сугак, представители РУП «Главгосстройэкспертиза», Госстройнадзора, «Института жилища — НИПТИС имени Атаева», отдела строительства и архитектуры Витебского горисполкома, УКС Витебской области и УКС города Витебска, УП «Институт «Витебскгражданпроект», ДСК, городского МЧС и другие.


Такими потолок и стена в детской в квартире № 80 были в марте 2018 года. Фото предоставлено жильцами дома

Хозяйка квартиры № 25 Наталья Авдеева-Подрез провела гостей по всем комнатам. Женщина жаловалась на то, что в холодное время года в квартире на стенах появляется плесень, затекает окно в спальне, а также балкон. В подтверждение своих слов она показала специалистам свежие последствия сырости, а также фотографии, сделанные в квартире раньше.

На прощание Юрий Сугак заверил женщину:

— Мы сейчас не ищем виноватых, а пытаемся найти решение проблем. О том, как будем это делать, проинформируем и правительство, и вас.

Следующий визит — в квартиру № 33 на 9-м этаже, где проживает Юлия Данилевич с мужем и тремя малолетними детьми. Хозяйка снова озвучила те же проблемы, о которых уже не раз сообщала различным проверяющим: плесень, сырость. Женщина поставила в известность визитеров, что все пятеро членов ее семьи уже сейчас, хотя осень еще только наступила, ютятся в одной комнате их «двушки»:

— Так как во второй комнате очень холодно и сыро.

— Мы проверим всю информацию по вашему дому, примем решение, что делать. И постараемся, чтобы у вас были комфортные условия для проживания, — сообщил многодетной матери Юрий Сугак.


Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Примерно так же выглядело общение с хозяйками квартир № 44 Татьяной Шмыревой и № 80 Татьяной Шидловской, мамой четверых детей. Женщинам сообщили:

— Нужно выявить причины проблем, и только тогда может появиться их грамотное техническое решение.

У представителя МЧС не возникло к жильцам никаких претензий по поводу того, как у них работает система вентиляции.

Пожарный ПАСЧ-5 Витебского городского отдела по ЧС Олег Моисеенков сообщил TUT.BY, что во всех четырех квартирах, где побывала комиссия, вентиляция исправна:

— В исправном состоянии она также и в других квартирах этого дома, которые мы проверяли раньше.


Вентиляция в одной из квартир во втором подъезде. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

Официальный комментарий TUT.BY Юрий Сугак дать отказался, объяснив, что о каких-то предварительных выводах, что не так с этим домом, говорить рано. Однако представитель Минстройархитектуры пообещал «уведомить и жильцов, и прессу» о заключении, к которому придут эксперты по результатам анализа того, что они увидели.

К слову, одна подвижка к лучшему в проблемном доме на Марка Фрадкина уже есть: строители заделали дыру на углу стены второго подъезда.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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В доме № 5−1 на улице Марка Фрадкина, жители которого страдают от сырости, плесени по углам и мокрых потолков, 27 сентября побывала комиссия специалистов из Минска и...
 
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