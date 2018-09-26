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В Минске в мусоропроводе застрял мужчина
27.09.2018 — Разное | Новы дзень (Жлобин)
Спасатели вытащили застрявшего в мусоропроводе мужчину, сообщили
Выяснилось, что 24-летний мужчина в гостях у знакомого, выбрасывая мусор, случайно уронил свои ключи от квартиры в канал мусоропровода. Решил достать их своими силами. Самовольно начал спускаться с уровня 9-го этажа по каналу мусоропровода. На уровне 6-го этажа удалось достать ключи, однако сам мужчина застрял и выбраться самостоятельно не мог.
Прибывшие спасатели с уровня 7-го этажа спустили страховочное устройство и закрепили его на пострадавшем, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода. Мужчину достали и передали медикам. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. С предварительным диагнозом "травма тазовых костей, головы" его госпитализировали.
Фото Минского городского УМЧС.
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Спасатели вытащили застрявшего в мусоропроводе мужчину, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС. Выяснилось, что 24-летний мужчина в гостях у...
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