Посланная небом благодать



В сентябре эта семейная пара отметит юбилей совместной жизни. Владимир Юльянович и Леонарда Федоровна Рудомины из деревни Гурчины будут праздновать в первый осенний месяц 70 лет со дня свадьбы.

Юбиляры держатся молодцом. Правда, хозяину дома в последние годы нездоровится: он ничего не видит и плохо слышит. Так что его верная спутница рассказывает за двоих.

Справедливо, что этот юбилей супружеской жизни называют благодатной свадьбой. Позади столько лет, прожитых вместе! Оглядываясь назад, супруги благодарны судьбе за этот дар: шестеро детей, четырнадцать внуков и двадцать один правнук.Поэтому и целует руки дорогой жене Владимир Юльянович в трепетном волнении за счастье быть мужем, отцом, дедушкой и прадедушкой.

Хотя за столько лет, вспоминает Леонарда Федоровна, было не все так гладко и легко. Ведь жизнь – не сказка, в которой все проблемы решаются по мановению волшебной палочки. За столь долгий век пришлось и горя хлебнуть немало.

Жили молодые люди в соседних деревнях: Владимир – в Крапивнице, Леонарда – в Хрустово. Оба из бедных семей, рано познали тяжелый труд, бедность и голод. Поэтому свадьба стала самым ярким и светлым событием в череде будней, наполненных заботой о хлебе насущном. Поженились, когда обоим было по девятнадцать лет. Воспоминания о том дне вызывают у женщины искреннюю улыбку:

– Свадьба была веселая, большая. Еще хлеб стоял в печи, как услышала, что приехал жених с друзьями и гармонистом. Праздновали торжество в доме жениха. На столе из угощений макароны, картошка, холодец. Но это был 1948 год, радовались всему, что было.

Всю свою совместную жизнь трудились не покладая рук, ведь нужно было детей поднимать на ноги, а помощи ждать не приходилось. У Леонарды была только мама, а Владимир из многодетной семьи. Время послевоенное, тяжелое. Трудились много, а получали крохи. За один трудодень в то время в колхозе платили одну копейку и давали один килограмм зерна. Она работала дояркой, а муж – трактористом. Леонарда Федоровна всегда любила свою работу и жалела животных. В голодное время даже гоняла своих коровок в лес, чтобы те поели хвойных веток. За каждый отел добавлялось по пять трудодней. Вот и старалась молодая работница.

Жизнь налаживалась. Леонарда устроилась на базу, которая тогда была в деревне. Здесь принимали скот, кормили его до нужной кондиции и сдавали на Слонимский мясокомбинат. Владимир трудился трактористом. После закрытия базы пришлось вернуться на ферму в Хрустово дояркой, где и осталась до самого выхода на заслуженный отдых. За добросовестное отношение к работе и хорошие показатели ее не раз награждали ценными подарками. Избирали Леонарду Федоровну и депутатом районного Совета депутатов.

Но самым главным достоянием своей жизни супруги считают детей, которые выросли хорошими людьми. Может, потому, что у них перед глазами всегда был наглядный пример родителей – добросовестных и честных тружеников.

Людмила БАЛЫШ.

Фото автора.