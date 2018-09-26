Какие изменения внесут в закон об ЭКО и суррогатном материнстве, а от каких — пришлось отказаться

На осенней сессии белорусские депутаты рассмотрят поправки в закон «О вспомогательных репродуктивных технологиях». О том, какими будут главные изменения, TUT.BY рассказал депутат Александр Старовойтов.



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Фото: Reuters

Предыдущий закон был принят в 2012 году, и за последние шесть лет практики — применения ЭКО, возможностей суррогатного материнства, использования донорских половых клеток — специалисты столкнулись с необходимостью изменений в документ, по которому в стране работают вспомогательные репродуктивные технологии (ВРТ).

Основных изменений — шесть

1. Возрастной порог для доноров сперматозоидов увеличат с 40 до 50 лет

— Это связано с тем, что, по исследованиям ученых, мужчины до 50 лет являются вполне фертильными, и поэтому возможно увеличение возрастного порога на 10 лет, — объясняет Александр Старовойтов.

2. Предельный возраст женщин-доноров яйцеклетки также увеличивается

Однако не во всех случаях. В возрасте до 49 лет будет разрешено стать донором яйцеклетки только родственницам той пациентки, которой она необходима.

— К примеру, в случаях, когда мама решила помочь своей взрослой дочери, которая не может сама забеременеть и выносить ребенка, она сможет это сделать в возрасте до 49 лет, — говорит депутат.

Если же донором яйцеклетки становится не родственница, ограничение по возрасту остается прежним — от 18 до 35 лет.

3. Суррогатной матерью родственница пациентки сможет быть в возрасте до 49 лет.

По действующему закону, суррогатной матерью может быть замужняя женщина, в возрасте от 25 до 35 лет, у которой уже есть свой ребенок.

Если изменения примут, возраст суррогатной матери будет также увеличен до 49 лет для родственниц пациентки. Родственница сможет стать суррогатном матерью, если у нее есть муж и несовершеннолетний ребенок, а также в том случае, если она не замужем, а ребенок уже совершеннолетний.

4. Хранить донорские клетки можно будет дольше 10 лет

Сейчас как мужские, так и женские донорские половые клетки могут хранить лишь до 10 лет. Это ограничение в новом законе планируют отменить.

— Сроки хранения донорских половых клеток не влияют на их качество, — объясняет Александр Старовойтов.

5. Заграничные донорские клетки будут контролировать

В Беларуси сегодня используют донорские клетки (сперматозоиды и яйцеклетки) из банков половых клеток других стран, в о основном, из России. В новом законе прописано, что за ними должен осуществляться контроль.

— Смысл процедуры заключается в том числе в том, чтобы количество донорских половых клеток из банков других стран, которые используются в Беларуси, не превышало определенное число. Чтобы не было проблем у будущих поколений, чтобы наши внуки не столкнулись близкородственными связями, должно учитываться количество половых клеток от одного донора на одной территории.

6. Женщины смогут сохранить свои яйцеклетки на будущее без медицинских показаний

По нынешнему закону женщины, у которых нет медицинских показаний для применения вспомогательных репродуктивных технологий, не могут замораживать свои донорские клетки, чтобы воспользоваться ими в будущем. Это ограничение в измененном законе снимается.

Согласно поправкам, 35-летняя одинокая женщина, к примеру, у которой сегодня нет детей, сможет сохранить свою яйцеклетку и воспользоваться ей, к примеру, в 40 лет.

— Статья 16 проекта дополняется положением о том, что право на хранение половых клеток имеют лица, не имеющие медицинских показаний к применению ВРТ, — объясняет Александр Старовойтов. — Но при этом устанавливается, что использование таких половых клеток допускается при применении в отношении них ВРТ, то есть клетки взяли, положили в хранилище, но потом их реализуют только этой женщине для вспомогательных репродуктивных технологий.

От двух предложений законодатели отказались

1. ЭКО при неанонимном донорстве смогут делать только супруги

Процедуру ЭКО, используя клетки неанонимных доноров, сегодня могут делать только пары, официально зарегистрировавшие свой брак. Несмотря на то, что эксперты обсуждали отказ от этого ограничения.

— Если появляется пара, которая живет в любви и согласии, то не видим никаких проблем, которые бы позволили им зарегистрировать брак, чтобы воспользоваться ВРТ, — говорит депутат. — Женщина, не состоящая в браке, может сделать ЭКО, воспользовавшись сперматозоидами анонимного донора. Это связано с защитой прав матери и ребенка. Бывают такие ситуации: пациентка пришла на процедуру с мужчиной, который красив, не имеет видимых заболеваний, и говорит, что хотела бы взять именно его половые клетки. Но в перспективе могут возникнуть юридические вопросы. У кого-то начинает шататься материальное положение, появляются претензии: ты отец ребенка, надо его содержать. Или, наоборот: являюсь биологическим отцом, поэтому хочу, чтобы мой ребеночек помогал мне в жизни. Чтобы этих коллизий не было, считаем, что целесообразно использование в данных случаях исключительно анонимных донорских клеток.

Кстати, по белорусским законам, воспользоваться донорскими половыми клетками может только одинокая женщина, одинокий мужчина с помощью суррогатной матери и донорской яйцеклетки завести ребенка не может.

ЭКО и искусственная инсеминация только до 49 лет

Возраст, когда можно сделать ЭКО или искусственную инсеминацию, не снижается и не повышается.

— Это связано с тем, что, как бы ни шла вперед современная медицина, и как бы хорошо ни чувствовали себя люди в 50 лет и старше, организм имеет свои возрастные ограничения. Беременность является тяжелым состоянием для женщины, поэтому в законе сохраняется ограничение до 50 лет.