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Жилфонд и объекты соцсферы Брестской области полностью готовы к отопительному сезону

27.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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В Брестской области все теплоисточники жилищного фонда и социальной сферы получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сегодня сообщил председатель комитета по архитектуре и строительству Брестского облисполкома Сергей Лободинский во время заседания областного исполнительного комитета, передает корреспондент БЕЛТА.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59204.php

Жилфонд и объекты соцсферы Брестской области полностью готовы к отопительному сезону

Подготовка к осенне-зимнему периоду в регионе вышла на финишную прямую. "Всего по области оформлено паспортов готовности потребителей на 95,5%, теплоисточников - на 97%. В большинстве районов эта работа находится в завершающей стадии", - отметил Сергей Лободинский. Он добавил, что жилищный фонд и объекты социальной сферы полностью готовы к отопительному сезону. Завершают эту процедуру организации частных форм собственности.

В жилищном фонде Брестской области в межотопительный период проведен профилактический ремонт 259 центральных тепловых узлов, ремонт 79 тыс. кв.м кровель, 13,6 тыс. пог. м стыков стеновых панелей. Специалисты заменили 13 устаревших котлов на экономичные, еще семь были капитально отремонтированы. В необходимом объеме созданы запасы топлива: топочного мазута, дров, щепы, торфа. Приняты меры для бесперебойной работы инженерных сетей: коммунальщики отремонтировали и заменили более 20 км водопроводных труб, 15,3 км - канализационных, обновили 132 насосных агрегата.

"Проблемным вопросом остается состояние канализационного коллектора протяженностью 3,7 км в Пинске. По нему отводится 80% стоков города. В октябре планируется начать реконструкцию наиболее проблемного участка длиной более 1 км. Вторую-четвертую очереди намечено провести в 2019-2020 годах", - пояснил председатель комитета по архитектуре и строительству.

Председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис нацелил коммунальщиков на включение отопления в максимально сжатые сроки при условии дальнейшего понижения температуры наружного воздуха.

Подключение потребителей к теплоисточникам производится в несколько этапов. Если среднесуточная температура на протяжении пяти дней будет не более 10 градусов выше нуля, тепло начнет поступать в объекты социальной сферы. При ее снижении до 8 градусов отопление начнут включать в жилом фонде. В последнюю очередь батареи потеплеют в административных и производственных помещениях.

 
 
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В Брестской области все теплоисточники жилищного фонда и социальной сферы получили паспорта готовности к отопительному сезону. Об этом сегодня сообщил...
 
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