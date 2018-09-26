«Позвали сделать ремонт, обсчитал объект, а потом из соседней комнаты вышли налоговики». «Серый» отделочник попал на контрольную закупку

Несмотря на то, что в нашей стране разработаны бумаги (и налоги) на все случаи жизни, многие представители «свободных» профессий предпочитают работать в обход. Не исключение и строители с отделочниками. Далеко не каждый мастер, берущий на себя объект, предлагает составить договор и рассчитываться «по-белому». Очень многие, особенно если речь идет о небольших объемах, работают тихо и, что называется, на доверии. Однако налоговые службы не дремлют и периодически устраивают контрольные закупки. На одну из таких «спецопераций» попал отделочник из Минска.



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«Предложили работку, — пишет пользователь форума Onliner.by. — Надо было пошпатлевать прихожую и поклеить обои. Приехал, составили список материалов, назвал сумму за работы, договорились, когда смогу приступить. Хозяйка еще хотела дать предоплату, но я отказался: сказал, что расчет по окончании работ. Ну, собрался уходить, как вдруг из соседней комнаты выходят мужчина с женщиной и показывают удостоверение — налоговая инспекция. ИП у меня нет, единый налог не оплатил. Штраф они мне не дали, так как попался в первый раз. Сказали, что через неделю придет письмо и мне надо будет оплатить 90 рублей (единый налог). И тут у меня вопрос: зачем мне его оплачивать, работы-то нет. За что мне им отдавать 90 рублей?»

Пока отделочник недоумевает, за что ему платить деньги, посмотрим, что на этот счет думает налоговая инспекция. Так, согласно законодательству, штукатурные, малярные, стекольные работы, работы по устройству покрытий пола и облицовке стен, оклеивание стен обоями, кладка (ремонт) печей и каминов относятся к видам деятельности, при осуществлении которых не требуется регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Однако от налогов это не освобождает — гражданин, выбравший такой путь, еще до начала работы должен оплатить единый налог.

«Уплата налога производится до начала осуществления деятельности и только за те месяцы, в которых осуществляется деятельность.

Если физическое лицо представило в налоговый орган уведомление об осуществлении деятельности в течение нескольких месяцев, то налоговый орган исчислит сумму единого налога за каждый месяц осуществления деятельности, указанный в уведомлении, соответственно, физическое лицо обязано будет до начала каждого месяца осуществления деятельности уплатить рассчитанную сумму единого налога. Также физическое лицо вправе уплатить всю рассчитанную сумму единого налога сразу до начала осуществления деятельности в первом месяце, указанном в уведомлении.

Произвести уплату единого налога физическое лицо вправе любым удобным для него способом. Как правило, уплата сбора производится через расчетно-кассовые центры учреждений банков. Произвести уплату единого налога физическое лицо также вправе через ЕРИП. В документе об уплате единого налога физическое лицо указывает вид деятельности, период осуществления деятельности, за который произведена уплата единого налога (например, месяц и год), и место осуществления деятельности.

Документ об уплате единого налога должен находиться в месте, где физическое лицо оказывает услуги, выполняет работы, реализует товары», — сообщается на сайте ведомства.

По проблемному вопросу год назад высказывалась заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко: «Если налоговые органы установят факты занятия деятельностью по заявительному принципу без уплаты налога, то изначально выносится предупреждение, а вот впоследствии налог уплачивается уже в пятикратном размере. Эта норма есть сегодня в Налоговом кодексе. Такие санкции применяются. Базовые пределы ставок установлены указом №337. Размеры ставок будут определены областными Советами депутатов и Мингорсоветом».