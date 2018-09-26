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Задержана глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава

27.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест  
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Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в получении взятки. Об этом TUT.BY сообщил источник в отрасли и подтвердили в ГУБОПиК.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59200.php

Задержана глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава

«Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения», — сообщили в МВД.

Возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса — получение взятки. Ведется следствие.

Напомним, 25 июня председатель КГБ Валерий Вакульчик сообщил о том, что комитет вскрыл масштабную коррупционную схему в сфере здравоохранения Беларуси, задержаны несколько десятков человек. В их числе — директор центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Александр Столяров, директор предприятия «Белмедтехника» Александр Шарак, начальник главного управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрей Стрижак и начальник военно-медицинского управления Министерства обороны Алексей Еськов. Позже стало известно о задержании заместителя министра здравоохранения Игоря Лосицкого, главврача Минской областной больницы Андрея Королько, директора Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Александра Белецкого, главного врача 9-й больницы Валерия Кушнеренко и заведующего эндоскопическим отделением Андрея Савченко. В середине августа нескольким задержанным изменили меру пресечения.

Из представителей крупного частного бизнеса летом были задержаны владелец «Искамеда» Сергей Шакутин и председатель совета директоров крупнейшей частной аптечной сети «Аптека групп» Леонид Томчин, которому в сентябре изменили меру пресечения. По информации TUT.BY, всех их подозревают в даче взятки.

 
 
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Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и...
 
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