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Задержана глава управления фарминспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава
27.09.2018 17:52 — Разное | Виртуальный Брест
Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Минздрава Людмила Реутская по подозрению в получении взятки. Об этом TUT.BY сообщил источник в отрасли и подтвердили в ГУБОПиК.
«Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения», —
Возбуждено уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса — получение взятки. Ведется следствие.
Напомним, 25 июня председатель
Из представителей крупного частного бизнеса летом были
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Главным управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержана начальник управления фармацевтической инспекции и...
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