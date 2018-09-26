Главный редактор TUT.by: «Меня никто не вербовал»

25 сентября журналист TUT.by Дмитрий Бобрик признался , что подписал бумагу о сотрудничестве со спецслужбами. Разумеется, люди сразу начали задаваться вопросом, а вербовали ли кого-то еще. Сегодня, 27 сентября, главный редактор портала TUT.by Марина Золотова ответила на своей странице Facebook, что ее никто не вербовал.

По словам Марины, после начала расследования ей и ее коллегам пришлось учиться «жить, работать и общаться в новом статусе – статусе подозреваемых. А сейчас вдруг неожиданно добавляется статус «завербованных». Потому что если ты не признался, что завербован, значит, ты завербован».

Чтобы развеять всякие сомнения, она сказала, что ее никто даже не пытался вербовать: «Совершенно точно могу сказать: лично меня никто не вербовал. И не пытался, кстати. То же говорят и все мои коллеги в редакции. Дима выступил. Он все сделал правильно». Если все так и есть, выходит, спеслужбы пытались завербовать только Дмитрия Бобрика.