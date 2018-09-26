Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто



Фото предоставлено автором

После неудачи с первым бизнесом Евгений Захарченко несколько недель серфил в интернете в поисках идеи для нового проекта. И увидел, что в России активно развивается услуга по подбору авто — когда специалисты помогают купить подержанную машину, осматривают ее или ищут по запросам клиента подходящий вариант. В Беларуси ниша была свободна, и они с товарищем решили попробовать. Так появился проекта Автогарант . О том, как они его развивали и продвигали (в том числе через свой ютуб-канал) — рассказывает Евгений.

— В 2014 году мы с партнером скинулись по $ 7500 и открыли СТО. Поработали год, все было нормально, планировали даже снять еще одно помещение под подъемники. И вот одновременно к нам заехали на дорогостоящий ремонт три машины. Владельцы оставили крупную сумму на запчасти, около $ 9000, которые партнер за ночь «скормил» игровым автоматам. Чтобы рассчитаться с клиентами, пришлось все распродать. Так я остался у разбитого корыта.

Несколько недель искал идею для бизнеса — серфил на форумах, сайтах и видеохостингах. В ветке популярного белорусского форума наткнулся на гневные отзывы об одной фирме, которая занималась «автоподбором». Подбор авто? Что это? Я знал о перекупах, перегонщиках, но об автоподборе — не, не слышал. Оказалось, в России подобный сервис существует уже года три-четыре, а у нас не более года. Прикинул: ниша свободная, услуга, без сомнений, будет востребована, вложения минимальные, есть куда расти. К тому же у меня хороший опыт в автотематике, даже не сомневался, что смогу максимально сбить цену на подержанную машину, и все останутся довольны: клиенты сэкономят деньги, а мы заработаем. Мы — потому что идеей я заразил своего знакомого, а в дальнейшем и партнера Юру. От идеи до старта прошло 10−15 дней.

Стартовые вложения:

Толщиномер (прибор, который помогает определить, ремонтировался, заменялся или перекрашивался ли элемент кузова) — $ 120

Диагностический сканер — $ 0 (был свой, а так примерно $ 200)

Лендинг-страница — $ 100

Контекстная реклама — по $ 100 на Google и Яндекс

Соцсети — $ 0 (все своими ручками)

Инвестиции вернулись уже через неделю. Первые несколько выездов были разовыми — приезжали к клиенту, который покупал машину, осматривали ее на месте, торговались с продавцом. Услуга стоила $ 35. Потом мы заключили два договора на комплексный подбор (по $ 300) — это когда мы сами ищем для клиента подходящий вариант. И поехало.



Фото предоставлено автором

Изначально решили, что в основе такого бизнеса должно быть максимальное качество услуг. Нам просто невыгодно находить плохую машину, потому что никто тогда не будет нас советовать знакомым. И оказались правы — сегодня больше половины клиентов приходят по рекомендациям. А это ноль затрат на рекламу :)

Первые полгода работали с Юрой вдвоем, сами искали и диагностировали машины, а перед сдачей клиенту перепроверяли их на СТО. В неделю проходило 1−2 клиента. Каждый месяц их число росло на 10%. Когда уже физически не справлялись с потоком, принялись искать помощников. Нашли одного эксперта (до сих пор с нами), потом были разные люди… В этой сфере не так-то просто отыскать спецов. Кто-то хорошо разбирается в железе, но нечестный на руку, например, может взять откат у продавца. Кто-то вроде и горит на работе, но из-за нехватки знаний может некачественно диагностировать машину. Только через год сформировалась постоянная команда из трех экспертов (сейчас ищем еще одного).

Как формируем цены

Каждый эксперт одновременно ведет 5−6 клиентов и в месяц сдает 8−13 машин. Комплексный подбор обходится клиентам в $ 300, из них 33% получает эксперт. Разовых осмотров может быть 15−30 в месяц, стоят они $ 35 (половина — эксперту). Два месяца назад нашли сотрудников в России и теперь помогаем подобрать подержанное авто в соседней стране. Правда, для клиента это выгодно, когда бюджет от $ 15 000. В России выбор больше и цены ниже. Клиент экономит минимум $ 1000, а бывает, и $ 2−5 тысяч. Услуга им обходится в $ 750. Пока выполнили 5 заявок, но уверен, запросов будет значительно больше.



Фото предоставлено автором

Месяц назад попробовали доставлять из России и новые машины. Опять-таки, они там дешевле и почти всегда в наличии. В Беларуси, например, приходится ждать от 1 до 8 месяцев. Цена на услугу остается такой же — $ 750. Для ее продвижения запустили отдельный лендинг avtogarant.by. Уже привезли три авто, а одному человеку помогли не потерять свои деньги. В России как: если не разбираешься в миллионах нюансов, то легко нарвешься на мошенников. В лучшем случае уедешь не на той машине, за которой ехал, в худшем — вернешься без авто и денег. Рассказываю, в чем была проблема. К нам за помощью обратились люди. Они купили у официального белорусского дилера б/у машину, а спустя 1,5 года пришел иск в суд от российского банка, потому что машина оказалась в залоге. Потерпевшие советовались со знакомыми адвокатами, судьями, гаишниками — все говорили, что без вариантов, машину заберут. Мы же подключили знакомого юриста и выиграли дело. Сделали это абсолютно бесплатно. Подробнее можно посмотреть в этом видео .

Как продвигаем свои услуги

Как правило, к нам обращаются мужчины и женщины 22−35 лет, которые недавно получили права и покупают первую машину, или те, у кого элементарно нет времени на это, а также те, у кого был печальный опыт с покупкой авто. Цены мы сформировали изначально и никогда не меняли. Считаю, они полностью оправданы. Во-первых, мы сторгуем у продавца авто как минимум за свои услуги. А во-вторых, если покупатель не разбирается в авто, то наверняка купит хлам — а это риск для здоровья и шанс попасть на кругленькую сумму с последующими ремонтами.

В месяц на контекст двух лендингов, РСЯ и тизерную рекламу тратим $ 200−300.

Очень хорошо у нас работают соцсети, особенно Instagram. Публикуем там ежедневные отчеты о проделанной работе. Сразу баловались масфоловингом и лайкингом, переборщили и успокоились. Подписались на большое количество пользователей, а пользы никакой, до сих пор не можем закончить отписки. Сейчас иногда проводим конкурсы с призами и подключаем таргет — тратим около $ 150 в месяц. Все соцсети изначально вел я, со временем эту работу переложил на свою жену. За небольшой оклад :)

Отличные результаты показывает наш ютуб-канал . Запустили его в марте прошлого года, и сейчас там 8,7 тыс. подписчиков. Первый ролик был рекламным, потом стали давать полезную информацию, например, как самостоятельно осмотреть машину и не купить хлам (показываем на примере хлама).



Фото предоставлено автором

Кстати, изначально канал планировался как источник трафика клиентов. Но сейчас вижу в нем отдельный перспективный проект. К нам поступают рекламные предложения, правда, ни одно пока не приняли, потому что предлагали какую-то муть.

Над развитием канала работает целая команда продакшена — ведущий (я), режиссер и оператор-монтажер. Ролики снимаем каждую неделю и выпускаем по субботам. Платное продвижение не используем, канал растет сам. В среднем YouTube нам приносит 5 клиентов в месяц — и это с головой покрывает расходы на создание роликов ($ 300).

Как будет расти бизнес

В следующем году мы планируем:

1. Увеличить оборот клиентов на 30% по всем направлениям. Это вполне реально. Наша ниша живая и постоянно растет. Сегодня в Беларуси, по моим оценкам, работает около 40 подборов — официально и нет, хороших и не очень. На мой взгляд, половина из них — наши клоны:)

2. Открыть свое СТО. Нам даже клиентов искать не придется. Будут обслуживаться здесь же со скидками.

Также продолжим развивать канал, наращивать число подписчиков и просмотров, поднимать интересные и полезные темы, например, разоблачений перекупов и нечестных автохаусов.