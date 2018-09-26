ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто

27.09.2018 17:50 — Разное | ProBusiness  
Размер текста:
A
A
A
Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто
Фото предоставлено автором

После неудачи с первым бизнесом Евгений Захарченко несколько недель серфил в интернете в поисках идеи для нового проекта. И увидел, что в России активно развивается услуга по подбору авто — когда специалисты помогают купить подержанную машину, осматривают ее или ищут по запросам клиента подходящий вариант. В Беларуси ниша была свободна, и они с товарищем решили попробовать. Так появился проекта Автогарант. О том, как они его развивали и продвигали (в том числе через свой ютуб-канал) — рассказывает Евгений.

— В 2014 году мы с партнером скинулись по $ 7500 и открыли СТО. Поработали год, все было нормально, планировали даже снять еще одно помещение под подъемники. И вот одновременно к нам заехали на дорогостоящий ремонт три машины. Владельцы оставили крупную сумму на запчасти, около $ 9000, которые партнер за ночь «скормил» игровым автоматам. Чтобы рассчитаться с клиентами, пришлось все распродать. Так я остался у разбитого корыта.

Несколько недель искал идею для бизнеса — серфил на форумах, сайтах и видеохостингах. В ветке популярного белорусского форума наткнулся на гневные отзывы об одной фирме, которая занималась «автоподбором». Подбор авто? Что это? Я знал о перекупах, перегонщиках, но об автоподборе — не, не слышал. Оказалось, в России подобный сервис существует уже года три-четыре, а у нас не более года. Прикинул: ниша свободная, услуга, без сомнений, будет востребована, вложения минимальные, есть куда расти. К тому же у меня хороший опыт в автотематике, даже не сомневался, что смогу максимально сбить цену на подержанную машину, и все останутся довольны: клиенты сэкономят деньги, а мы заработаем. Мы — потому что идеей я заразил своего знакомого, а в дальнейшем и партнера Юру. От идеи до старта прошло 10−15 дней.

Стартовые вложения:

  • Толщиномер (прибор, который помогает определить, ремонтировался, заменялся или перекрашивался ли элемент кузова) — $ 120
  • Диагностический сканер — $ 0 (был свой, а так примерно $ 200)
  • Лендинг-страница — $ 100
  • Контекстная реклама — по $ 100 на Google и Яндекс
  • Соцсети — $ 0 (все своими ручками)

Инвестиции вернулись уже через неделю. Первые несколько выездов были разовыми — приезжали к клиенту, который покупал машину, осматривали ее на месте, торговались с продавцом. Услуга стоила $ 35. Потом мы заключили два договора на комплексный подбор (по $ 300) — это когда мы сами ищем для клиента подходящий вариант. И поехало.

Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто
Фото предоставлено автором

Изначально решили, что в основе такого бизнеса должно быть максимальное качество услуг. Нам просто невыгодно находить плохую машину, потому что никто тогда не будет нас советовать знакомым. И оказались правы — сегодня больше половины клиентов приходят по рекомендациям. А это ноль затрат на рекламу :)

Первые полгода работали с Юрой вдвоем, сами искали и диагностировали машины, а перед сдачей клиенту перепроверяли их на СТО. В неделю проходило 1−2 клиента. Каждый месяц их число росло на 10%. Когда уже физически не справлялись с потоком, принялись искать помощников. Нашли одного эксперта (до сих пор с нами), потом были разные люди… В этой сфере не так-то просто отыскать спецов. Кто-то хорошо разбирается в железе, но нечестный на руку, например, может взять откат у продавца. Кто-то вроде и горит на работе, но из-за нехватки знаний может некачественно диагностировать машину. Только через год сформировалась постоянная команда из трех экспертов (сейчас ищем еще одного).

Как формируем цены

Каждый эксперт одновременно ведет 5−6 клиентов и в месяц сдает 8−13 машин. Комплексный подбор обходится клиентам в $ 300, из них 33% получает эксперт. Разовых осмотров может быть 15−30 в месяц, стоят они $ 35 (половина — эксперту). Два месяца назад нашли сотрудников в России и теперь помогаем подобрать подержанное авто в соседней стране. Правда, для клиента это выгодно, когда бюджет от $ 15 000. В России выбор больше и цены ниже. Клиент экономит минимум $ 1000, а бывает, и $ 2−5 тысяч. Услуга им обходится в $ 750. Пока выполнили 5 заявок, но уверен, запросов будет значительно больше.

Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто
Фото предоставлено автором

Месяц назад попробовали доставлять из России и новые машины. Опять-таки, они там дешевле и почти всегда в наличии. В Беларуси, например, приходится ждать от 1 до 8 месяцев. Цена на услугу остается такой же — $ 750. Для ее продвижения запустили отдельный лендинг avtogarant.by. Уже привезли три авто, а одному человеку помогли не потерять свои деньги. В России как: если не разбираешься в миллионах нюансов, то легко нарвешься на мошенников. В лучшем случае уедешь не на той машине, за которой ехал, в худшем — вернешься без авто и денег. Рассказываю, в чем была проблема. К нам за помощью обратились люди. Они купили у официального белорусского дилера б/у машину, а спустя 1,5 года пришел иск в суд от российского банка, потому что машина оказалась в залоге. Потерпевшие советовались со знакомыми адвокатами, судьями, гаишниками — все говорили, что без вариантов, машину заберут. Мы же подключили знакомого юриста и выиграли дело. Сделали это абсолютно бесплатно. Подробнее можно посмотреть в этом видео.

Как продвигаем свои услуги

Как правило, к нам обращаются мужчины и женщины 22−35 лет, которые недавно получили права и покупают первую машину, или те, у кого элементарно нет времени на это, а также те, у кого был печальный опыт с покупкой авто. Цены мы сформировали изначально и никогда не меняли. Считаю, они полностью оправданы. Во-первых, мы сторгуем у продавца авто как минимум за свои услуги. А во-вторых, если покупатель не разбирается в авто, то наверняка купит хлам — а это риск для здоровья и шанс попасть на кругленькую сумму с последующими ремонтами.

В месяц на контекст двух лендингов, РСЯ и тизерную рекламу тратим $ 200−300.

Очень хорошо у нас работают соцсети, особенно Instagram. Публикуем там ежедневные отчеты о проделанной работе. Сразу баловались масфоловингом и лайкингом, переборщили и успокоились. Подписались на большое количество пользователей, а пользы никакой, до сих пор не можем закончить отписки. Сейчас иногда проводим конкурсы с призами и подключаем таргет — тратим около $ 150 в месяц. Все соцсети изначально вел я, со временем эту работу переложил на свою жену. За небольшой оклад :)

Отличные результаты показывает наш ютуб-канал. Запустили его в марте прошлого года, и сейчас там 8,7 тыс. подписчиков. Первый ролик был рекламным, потом стали давать полезную информацию, например, как самостоятельно осмотреть машину и не купить хлам (показываем на примере хлама).

Неплохо устроились: как и сколько зарабатывают на подборе авто
Фото предоставлено автором

Кстати, изначально канал планировался как источник трафика клиентов. Но сейчас вижу в нем отдельный перспективный проект. К нам поступают рекламные предложения, правда, ни одно пока не приняли, потому что предлагали какую-то муть.

Над развитием канала работает целая команда продакшена — ведущий (я), режиссер и оператор-монтажер. Ролики снимаем каждую неделю и выпускаем по субботам. Платное продвижение не используем, канал растет сам. В среднем YouTube нам приносит 5 клиентов в месяц — и это с головой покрывает расходы на создание роликов ($ 300).

Как будет расти бизнес

В следующем году мы планируем:

1. Увеличить оборот клиентов на 30% по всем направлениям. Это вполне реально. Наша ниша живая и постоянно растет. Сегодня в Беларуси, по моим оценкам, работает около 40 подборов — официально и нет, хороших и не очень. На мой взгляд, половина из них — наши клоны:)

2. Открыть свое СТО. Нам даже клиентов искать не придется. Будут обслуживаться здесь же со скидками.

Также продолжим развивать канал, наращивать число подписчиков и просмотров, поднимать интересные и полезные темы, например, разоблачений перекупов и нечестных автохаусов.

Читайте также

 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После неудачи с первым бизнесом Евгений Захарченко несколько недель серфил в интернете в поисках идеи для нового проекта. И увидел, что в России активно...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Чернобыльская молитва" Алексиевич попала в список ста лучших книг XXI века
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.09.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Ветки
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
27.09.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Ветки
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика