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В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину

27.09.2018 17:55 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. В Минске мужчина попытался достать ключи из мусоропровода и застрял.

По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать седьмого сентября на улице Неманская.

24-летний мужчина пришел к знакомому в гости. Выбрасывая мусор, мужчина уронил ключи в канал мусоропровода и решил сам за ними спуститься. Мужчина начал спускаться по каналу с уровня девятого этажа. На шестом этаже ключи удалось достать, но выбраться своими силами молодой человек не мог – он застрял.  

В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину
Фото: МЧС

На место инцидента прибыли спасатели. Они спустили страховочное устройство и закрепили его на мужчине, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода.

Застрявший мужчина был извлечен из канала мусоропровода и передан врачам. Пострадавшего с диагнозом травмы тазовых костей, головы в состоянии алкогольного опьянения доставили в медучреждение.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В Минске мужчина попытался достать ключи из мусоропровода и застрял. По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать седьмого сентября на...
 
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