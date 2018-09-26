В Минске спасатели достали из мусоропровода застрявшего мужчину

Новости Беларуси. В Минске мужчина попытался достать ключи из мусоропровода и застрял.

По информации МЧС, инцидент произошел утром двадцать седьмого сентября на улице Неманская.

24-летний мужчина пришел к знакомому в гости. Выбрасывая мусор, мужчина уронил ключи в канал мусоропровода и решил сам за ними спуститься. Мужчина начал спускаться по каналу с уровня девятого этажа. На шестом этаже ключи удалось достать, но выбраться своими силами молодой человек не мог – он застрял.



Фото: МЧС

На место инцидента прибыли спасатели. Они спустили страховочное устройство и закрепили его на мужчине, предварительно расширив отверстие канала мусоропровода.

Застрявший мужчина был извлечен из канала мусоропровода и передан врачам. Пострадавшего с диагнозом травмы тазовых костей, головы в состоянии алкогольного опьянения доставили в медучреждение.