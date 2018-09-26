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Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик

27.09.2018 17:22 — Разное | СТВ  
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В последнюю неделю сентября на экраны кинотеатров выходит несколько громких премьер. Это фильм закрытия нынешнего Каннского кинофестиваля от Терри Гиллиама, фантастический фильм для всей семьи с Кейт Бланшетт и трагическая история Виталия Калоева, которого сыграл Дмитрий Нагиев.

Помочь с выбором фильма поможет кинообозреватель Антон Коляго.

Тайна дома с часами

Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
Фото: imdb.com

Мальчик Льюис после смерти родителей оказывается у своего дядюшки – весьма экстравагантного человека, который живет в загадочном особняке. Именно здесь мальчик узнает о существовании магии и волшебства. Но в стенах этого дома спрятаны древние и волшебные часы, которые хранят тайну времени и раньше принадлежали злому волшебнику.

Антон Коляго:
Элай Рот, сделавший себе имя на дешевых грайндхаус-хоррорах, впервые взялся за большое коммерческое кино, да еще и детское. Получилось, неожиданно, удачно. Это обаятельно старомодная хеллоуинская страшилка — внешне Тим Бертон, внутри ранние Стивен Спилберг и Джо Данте — с красивейшими викторианскими декорациями и Кейт Бланшетт с зонтом-лазером. Пожалуй, самый жуткий фильм с рейтингом до 16+ за последние годы, но знающий меру — идти можно смело всей семьей.

Человек, который убил Дон Кихота

Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
Фото: imdb.com

Режиссер Тоби снимает в Испании очередной рекламный ролик. По воле случая Тоби в руки попадает его дипломная работа – фильм о Дон Кихоте. Режиссер направляется в деревню, где проходили съемки, и встречает там мужчину, который сыграл главную роль в фильме. Правда герой до сих пор не вышел из образа и считает, что он – это Дох Кихот, а Тоби – Санчо Панса. Мужчина и режиссер отправляются в долгое и опасное приключение, где фантазию и реальность не отличить друг от друга.

Антон Коляго:
Легендарный долгострой Терри Гиллиама (режиссер воевал с продюсерами и не мог завершить фильм 30 лет) ожидался как монументальный опус, а получился как легкий и ненавязчивый сборник всех милых сердцу постановщика приемов и тем. Фанатов монтипайтоновца уговаривать идти не придется, незнакомые с его творчеством могут оценить «Дон Кихота» просто как яркую и приятно абсурдную сказку о том, что фантазировать не вредно в любом возрасте и обстоятельствах.

Поиск

Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
Фото: imdb.com

Дэвид в одиночку воспитывает 16-летнюю дочь, которая учится в колледже. Однажды девочка исчезает. Полиция ничего не может сделать и отец берет дело в свои руки – взламывает компьютер дочери, чтобы узнать с кем она общалась и чем интересовалась. И тут Дэвид понимает, что ничего не знает о своем ребенке.

Антон Коляго:
Фильм, снятый под патронажем Тимура Бекмамбетова и в активно продвигаемом им новаторском жанре screen-life — это когда все действие разворачивается на экранах гаджетов, в видеочатах и вкладках браузеров. «Поиск», правда, позволяет себе выйти за эти рамки и добавить еще фрагменты новостных репортажей, что, конечно, лишает кино аутентичности, но не мешает оставаться увлекательным детективом с очевидной, но весьма актуальной моралью — доверять секреты лучше близким, а не соцсетям.

Непрощенный

Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
Фото: instagram.com/nagiev.universal

Строитель Виталий Калоев теряет жену, дочь и сына в авиакатастрофе над Боденским озером. Причиной столкновения пассажирского и транспортного самолетов стал человеческий фактор. Виталий Калоев ищет диспетчера и хочет услышать от него слова извинения.

Антон Коляго:
Самый одиозный российский режиссер Сарик Андреасян старательно работает над сменой амплуа и, надо сказать, что-то уже начинает получаться. Конечно, в его только второй по счету драме хватает и лобового символизма, и излишней слезливости, а Дмитрий Нагиев даже скорбящий и бородатый все равно намного больше Нагиев, чем Калоев, но это, пожалуй, первая работа Андреасяна, которую можно смотреть и обсуждать как настоящее кино, а не нелепую выходку.

Что еще можно посмотреть в кино (читайте здесь).

 
 
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В последнюю неделю сентября на экраны кинотеатров выходит несколько громких премьер. Это фильм закрытия нынешнего Каннского кинофестиваля от Терри Гиллиама,...
 
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