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Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
В последнюю неделю сентября на экраны кинотеатров выходит несколько громких премьер. Это фильм закрытия нынешнего
Помочь с выбором фильма поможет кинообозреватель Антон Коляго.
Тайна дома с часами
Мальчик Льюис после смерти родителей оказывается у своего дядюшки – весьма экстравагантного человека, который живет в загадочном особняке. Именно здесь мальчик узнает о существовании магии и волшебства. Но в стенах этого дома спрятаны древние и волшебные часы, которые хранят тайну времени и раньше принадлежали злому волшебнику.
Антон Коляго:
Человек, который убил Дон Кихота
Режиссер Тоби снимает в Испании очередной рекламный ролик. По воле случая Тоби в руки попадает его дипломная работа – фильм о Дон Кихоте. Режиссер направляется в деревню, где проходили съемки, и встречает там мужчину, который сыграл главную роль в фильме. Правда герой до сих пор не вышел из образа и считает, что он – это Дох Кихот, а Тоби – Санчо Панса. Мужчина и режиссер отправляются в долгое и опасное приключение, где фантазию и реальность не отличить друг от друга.
Антон Коляго:
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Дэвид в одиночку воспитывает 16-летнюю дочь, которая учится в колледже. Однажды девочка исчезает. Полиция ничего не может сделать и отец берет дело в свои руки – взламывает компьютер дочери, чтобы узнать с кем она общалась и чем интересовалась. И тут Дэвид понимает, что ничего не знает о своем ребенке.
Антон Коляго:
Непрощенный
Строитель Виталий Калоев теряет жену, дочь и сына в авиакатастрофе над Боденским озером. Причиной столкновения пассажирского и транспортного самолетов стал человеческий фактор. Виталий Калоев ищет диспетчера и хочет услышать от него слова извинения.
Антон Коляго:
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Волшебные часы, Дон Кихот и трагедия Виталия Калоева. Что смотреть в кино с 27 сентября: советует критик
В последнюю неделю сентября на экраны кинотеатров выходит несколько громких премьер. Это фильм закрытия нынешнего Каннского кинофестиваля от Терри Гиллиама,...
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