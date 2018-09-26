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Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

27.09.2018 17:04 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Валентин Елизарьев снова в Большом. На родных подмостках мэтра встречали овациями. Для прославленного балетмейстера привычны аншлаги, только на этот раз в зале – весь коллектив.

Валентин Елизарьев: я сочинитель, но я никто без исполнителей

Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Народный артист Советского Союза и Беларуси назначен художественным руководителем Большого театра Беларуси. Самый титулованный белорусский хореограф известен во всем мире, имя Елизарьева – синоним белорусского балета. В Большой театр он пришел главным балетмейстером всего в 26 лет. «Кармен-Сюита», «Дон Кихот», «Сотворение мира», «Страсти», «Спартак», «Ромео и Джульетта», «Болеро», «Жар-птица». Поставленных Валентином Николаевичем спектаклей не перечесть. Сейчас он будет отвечать творческую жизнь театра.

Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Валентин Елизарьев, народный артист Беларуси и СССР, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
Я хочу, чтоб этот театр котировался на мировом уровне. Даже не на европейском, на мировом. Поэтому впереди – большая работа. Я думаю, что буду равно относиться ко всем коллективам. Для меня творчество – самое главное и у меня не будет никаких жанров любимчиков, нелюбимчиков.

Первое, что я сделаю, – приду в каждый коллектив и пообщаюсь с людьми, которые создают это искусство.

Возвращение мэтра. Валентин Елизарьев назначен художественным руководителем Большого театра

Последние годы Валентина Елизарьева приглашали ставить спектакли за рубежом – от Японии до Греции. Накопленный опыт маэстро планирует использовать и для расширения творческих связей театра. Символично, что свой 70-летний юбилей маэстро отметил на сцене Большого, представив публике своего обновленного «Спартака». Балет, который за 37 лет не утратил популярности.

 
 
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Новости Беларуси. Валентин Елизарьев снова в Большом. На родных подмостках мэтра встречали овациями. Для прославленного балетмейстера привычны аншлаги, только на...
 
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