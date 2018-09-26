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Штрафы для пешеходов: как наказывают за отсутствие фликера

27.09.2018 17:45 — Разное | Myfin  
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Штрафы для пешеходов: как наказывают за отсутствие фликера
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

«Акция призвана в очередной раз обратить внимание пешеходов на необходимость неукоснительного соблюдения правил безопасного поведения на дороге, обязательного использования световозвращающих элементов и жилетов повышенной видимости в темное время суток, а также в условиях недостаточной видимости», – отмечается в сообщении.

К пешеходу, допустившему нарушение ПДД, применяется административное взыскание в виде предупреждения либо штрафа в размере от 1 до 3 базовых величин – от 24,5 до 73,5 рублей.

Такое же наказание за нарушение Правил предусмотрено для велосипедистов, а также для лиц, которые управляют гужевыми повозками.

В случае, если пешеход находится в состоянии опьянения или отказывается от прохождения в установленном порядке проверки, предусмотрен штраф на сумму от 3 до 5 базовых величин – от 73,5 до 122,5 рублей.

Активная пропаганда применения световозвращающих элементов пешеходами началась в Беларуси в 2006 году. Указом Президента Республики Беларусь от 28.11.2005 № 551 «О мерах по повышению безопасности дорожного движения» были утверждены Правила дорожного движения, в которых появилась норма об обязанности пешеходов обозначать себя световозвращающими элементами в темное время суток при движении по краю проезжей части дороги (п. 17.1. ПДД).

Среди прочих мер Указом была предусмотрена организация производства световозвращающих элементов и информирование населения о необходимости их применения. После активной разъяснительной работы граждане стали массово использовать световозвращатели, которые в народе получили название «фликеры».

 
 
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С 28 сентября по 5 октября Госавтоинспекция усилит контроль за ношением фликеров.
 
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