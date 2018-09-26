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На Myfin.by заработал новый калькулятор

27.09.2018 17:25 — Разное | Myfin  
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На Myfin.by заработал новый калькулятор
Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

В разделе «Курсы валют для больших сумм» вы сможете просчитать на специальном калькуляторе, в каком банке вы получите самый выгодный курс при обмене.

Вы выбираете город, валюту и сумму, а также название операции. Все остальное сервис сделает за вас!

Например, вам нужно обменять на белорусский рубли $5000. Вводим сумму в специальную строку и смотрим, какие курсы предлагают банки. Сразу видно, что в нашем случае выгоднее всего идти в обменники Белгазпромбанка: сегодня там при сумме обмена от $3 000 до $10 000 действует курс 2,109 рубля да доллар.

На Myfin.by заработал новый калькулятор

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Новый сервис помогает найти самые выгодные курсы обмена валют для больших сумм.
 
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