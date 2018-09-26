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На Myfin.by заработал новый калькулятор
В разделе «Курсы валют для больших сумм» вы сможете просчитать на специальном калькуляторе, в каком банке вы получите самый выгодный курс при обмене.
Вы выбираете город, валюту и сумму, а также название операции. Все остальное сервис сделает за вас!
Например, вам нужно обменять на белорусский рубли $5000. Вводим сумму в специальную строку и смотрим, какие курсы предлагают банки. Сразу видно, что в нашем случае выгоднее всего идти в обменники
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Новый сервис помогает найти самые выгодные курсы обмена валют для больших сумм.
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