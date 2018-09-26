Белорусские пограничники задержали чиновника-коррупционера из Монголии, который шел в Польшу

49-летний мужчина вместе с 32-летней женой, минуя населенные пункты, направлялись в сторону границы с Польшей, сообщила пресс-служба ведомства.













Во время разговора с мужчиной пограничники выяснили, что у себя на родине тот занимался противоправной деятельностью. Убежать от правосудия вместе с женой он хотел в Германию, где проживают его родственники.

Издание sb.by сообщило, что в Улан-Баторе мужчина был госслужащим.





Теперь нарушители – в изоляторе временного содержания Брестской пограничной группы. Против них начали административный процесс за незаконное пересечение границы и нарушение пограничного режима. Позже нелегалов депортируют, и на 5 лет им запретят посещать Беларусь.



