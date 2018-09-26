Google показала гараж, где зародилась компания

В честь своего 20-летия Google провела экскурсию по гаражу в Калифорнии, где началась история компании. Посмотреть на первую штаб-квартиру корпорации можно на Google-картах.

Гараж, в котором была основана компания, расположен в калифорнийском городе Менло-Парк. Помещение принадлежало Сьюзен Воджиски (СЕО YouTube), которая стояла у истоков компании вместе с Сергеем Брином и Ларри Пейджем.













Сервис Google Maps позволяет виртуально войти внутрь гаража и совершить экскурсию. В помещении сохранён антураж 1998 года, стоят старые компьютеры, доски для заметок, книги и личные вещи основателей Google. Пользователи соцсетей рассказали, что нашли в гараже несколько "пасхальных яиц" — спрятанных для фанатов Google артефактов.





Каждое 27 сентября компания принимает поздравления с днём рождения.