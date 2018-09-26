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Суд над бандой налетчиков в Пинске: 61 год тюрьмы на пятерых
Суд вынес приговоры членам банды налетчиков, которая в Пинске напала на дом индивидуального предпринимателя.
Хозяину дома удалось нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранителей. Тогда в перестрелке были ранены двое сотрудников милиции, а также двое злоумышленников, которые были задержаны.
В четверг 26 сентября был озвучен приговор.
Согласно приговору самый длительный срок получил 29-летний пинчанин – ему суд назначил 14 лет лишения свободы, еще один белорус проведет девять лет в тюрьме.
Россиянам суд назначил от 12 до 13 с половиной лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.
Кроме того, с них в солидарном порядке будет взыскана в пользу предпринимателя и членов его семьи компенсация морального ущерба.
Данный приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован и обжалован.
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Суд вынес приговоры членам банды налетчиков, которая в Пинске напала на дом индивидуального предпринимателя.
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