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Суд над бандой налетчиков в Пинске: 61 год тюрьмы на пятерых

27.09.2018 17:57 — Разное | Партизан  
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Суд вынес приговоры членам банды налетчиков, которая в Пинске напала на дом индивидуального предпринимателя.


Хозяину дома удалось нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранителей. Тогда в перестрелке были ранены двое сотрудников милиции, а также двое злоумышленников, которые были задержаны.


14 августа в Пинске начался суд над грабителями. На скамье подсудимых оказались пять человек – двое белорусов и трое россиян.

В четверг 26 сентября был озвучен приговор.

Согласно приговору самый длительный срок получил 29-летний пинчанин – ему суд назначил 14 лет лишения свободы, еще один белорус проведет девять лет в тюрьме.

Россиянам суд назначил от 12 до 13 с половиной лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.

Кроме того, с них в солидарном порядке будет взыскана в пользу предпринимателя и членов его семьи компенсация морального ущерба.

Данный приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован и обжалован.

 
 
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Суд вынес приговоры членам банды налетчиков, которая в Пинске напала на дом индивидуального предпринимателя.
 
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