Суд над бандой налетчиков в Пинске: 61 год тюрьмы на пятерых





Хозяину дома удалось нажать тревожную кнопку и вызвать правоохранителей. Тогда в перестрелке были ранены двое сотрудников милиции, а также двое злоумышленников, которые были задержаны.









14 августа в Пинске начался суд над грабителями . На скамье подсудимых оказались пять человек – двое белорусов и трое россиян. . На скамье подсудимых оказались пять человек – двое белорусов и трое россиян.





В четверг 26 сентября был озвучен приговор.





Согласно приговору самый длительный срок получил 29-летний пинчанин – ему суд назначил 14 лет лишения свободы, еще один белорус проведет девять лет в тюрьме.





Россиянам суд назначил от 12 до 13 с половиной лет лишения свободы. Все осужденные будут отбывать наказание в колонии усиленного режима.





Кроме того, с них в солидарном порядке будет взыскана в пользу предпринимателя и членов его семьи компенсация морального ущерба.





Данный приговор в законную силу не вступил и может быть опротестован и обжалован.