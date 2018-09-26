У могилевской тюрьмы голодает женщина-инвалид - требует свидания с арестованным мужем

Свабода . Ее мужу, гражданину Грузии Кахаберу Калатозишвили инкриминируют «хранение, употребление и распространение наркотических средств», передает радио





«Следователь не идет на контакт»





Анжелика писала мужу дважды в неделю, но в письмах от него не увидела ответов на свои вопросы. Из этого она сделала вывод, что ее письма к мужу не доходят, и захотела его увидеть. «Я не прошу часового свидания. Мне будет достаточно пяти минут, чтобы увидеть, в каком состоянии мой муж», - пояснила она.





Однако свидания следователь ей не разрешил. «Он не идет со мной на контакт», - сказала голодающая.





После этого 25 сентября в Славгороде она объявила голодовку. О своей акции она сообщила по электронной почте в администрацию президента, министерства здравоохранения и внутренних дел. И 26 сентября приехала голодать под ворота следственного изолятора в Могилеве





Охранники тюрьмы сказали, что нельзя голодать около исправительного учреждения, и посоветовали проводить голодовку возле Славгородского отдела Следственного комитета.





В тот же вечер у голодающей сильно заболела голова - и ее забрала от тюрьмы «скорая помощь».





27 сентября она снова вернулась к тюрьме. «Буду голодать до последней возможности», - говорит Анжелика Калатозишвили.





«Мужа лишили свободы из-за моей борьбы за справедливость»





Анжелика Калатозишвили убеждена, что мужа преследуют из-за нее.









из-за ошибочного онкологического диагноза ей удалили женские органы. Говорит, что имеет документы, подтверждающие ее правоту. Медики же ошибочность диагноза не признают. Она утверждает, чтоГоворит, что имеет документы, подтверждающие ее правоту. Медики же ошибочность диагноза не признают.





Лечение от неверного диагноза «убило почки», - добавляет Анжелика. Она требует, чтобы пересадку почек сделали за границей, так как не доверяет белорусской медицине. Ей же предлагают ждать операции на общих основаниях.









Анжелика в браке с Кахабером Калатозишвили с 2014 года. Он гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Беларуси.





«Я встречалась с послом Грузии, который обещал помощь, но сказал, что в чужой стране мы гости», - рассказала Анжелика Калатозишвили.





По ее словам, представитель посольства Грузии должен посетить Кахабера Калатозишвили 27 сентября.





Юрист: Давать свидание с заключенным - право следователя





Юрист Правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко говорит: белорусское законодательство предусматривает свидание с заключенным во время следствия, «как право органа, ведущего процесс».





«Это не обязанность, а право в Уголовно-процессуальном кодексе, то есть следователь решает, давать ли свидание. При этом отказ он не обязан объяснять, - уточняет эксперт. - На мой взгляд, стандартом должна быть возможность заключенного по крайней мере говорить с родными по телефону, однако, и это не предусмотрено. В законодательстве должен быть прописан понятный перечень оснований для прекращения общения с семьей, если это может повлиять на ход расследования».





Посольство Грузии: «Занимаемся этим вопросом»





В посольстве Грузии отказались комментировать ситуацию с заключенным Кахабером Калатозишвили, аргументировав это тем, что «не имеют права давать информацию о своих гражданах, которых защищает закон о персональных данных, третьим лицам». В беседе со Свободой представитель посольства отметил:





«Посольство занимается этим вопросом и делает все возможное для защиты нашего гражданина».