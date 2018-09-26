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У могилевской тюрьмы голодает женщина-инвалид - требует свидания с арестованным мужем
Жительница Славгорода Анжелика Калатозишвили вторые сутки голодает около Могилевской тюрьмы №4. 48-летняя женщина, инвалид 1-й группы, добивается, чтобы ей дали свидание с мужем, которого два месяца держат здесь в следственном изоляторе.
Ее мужу, гражданину Грузии Кахаберу Калатозишвили инкриминируют «хранение, употребление и распространение наркотических средств», передает радио
«Следователь не идет на контакт»
Анжелика писала мужу дважды в неделю, но в письмах от него не увидела ответов на свои вопросы. Из этого она сделала вывод, что ее письма к мужу не доходят, и захотела его увидеть. «Я не прошу часового свидания. Мне будет достаточно пяти минут, чтобы увидеть, в каком состоянии мой муж», - пояснила она.
Однако свидания следователь ей не разрешил. «Он не идет со мной на контакт», - сказала голодающая.
После этого 25 сентября в Славгороде она объявила голодовку. О своей акции она сообщила по электронной почте в администрацию президента, министерства здравоохранения и внутренних дел. И 26 сентября приехала голодать под ворота следственного изолятора в Могилеве.
Охранники тюрьмы сказали, что нельзя голодать около исправительного учреждения, и посоветовали проводить голодовку возле Славгородского отдела Следственного комитета.
В тот же вечер у голодающей сильно заболела голова - и ее забрала от тюрьмы «скорая помощь».
27 сентября она снова вернулась к тюрьме. «Буду голодать до последней возможности», - говорит Анжелика Калатозишвили.
«Мужа лишили свободы из-за моей борьбы за справедливость»
Анжелика Калатозишвили убеждена, что мужа преследуют из-за нее.
Она утверждает, что
Лечение от неверного диагноза «убило почки», - добавляет Анжелика. Она требует, чтобы пересадку почек сделали за границей, так как не доверяет белорусской медицине. Ей же предлагают ждать операции на общих основаниях.
Анжелика в браке с Кахабером Калатозишвили с 2014 года. Он гражданин Грузии, имеет вид на жительство в Беларуси.
«Я встречалась с послом Грузии, который обещал помощь, но сказал, что в чужой стране мы гости», - рассказала Анжелика Калатозишвили.
По ее словам, представитель посольства Грузии должен посетить Кахабера Калатозишвили 27 сентября.
Юрист: Давать свидание с заключенным - право следователя
Юрист Правозащитного центра «Вясна» Павел Сапелко говорит: белорусское законодательство предусматривает свидание с заключенным во время следствия, «как право органа, ведущего процесс».
«Это не обязанность, а право в Уголовно-процессуальном кодексе, то есть следователь решает, давать ли свидание. При этом отказ он не обязан объяснять, - уточняет эксперт. - На мой взгляд, стандартом должна быть возможность заключенного по крайней мере говорить с родными по телефону, однако, и это не предусмотрено. В законодательстве должен быть прописан понятный перечень оснований для прекращения общения с семьей, если это может повлиять на ход расследования».
Посольство Грузии: «Занимаемся этим вопросом»
В посольстве Грузии отказались комментировать ситуацию с заключенным Кахабером Калатозишвили, аргументировав это тем, что «не имеют права давать информацию о своих гражданах, которых защищает закон о персональных данных, третьим лицам». В беседе со Свободой представитель посольства отметил:
«Посольство занимается этим вопросом и делает все возможное для защиты нашего гражданина».
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Жительница Славгорода Анжелика Калатозишвили вторые сутки голодает около Могилевской тюрьмы №4. 48-летняя женщина, инвалид 1-й группы, добивается, чтобы ей дали...
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